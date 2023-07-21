Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Астрономы зафиксирован самый яркий гамма-всплеск за всю историю

Астрономы зафиксирован самый яркий гамма-всплеск за всю историю Фото: pxhere
Самым ярким гамма-всплеском за всю историю наблюдений оказался гамма-всплеск (GRB), зарегистрированный учеными из Центра космических плазменных и аэрономических исследований UAH (CSPAR), передает Zakon.kz.

Как сообщили сотрудники Университета Алабамы в Хантсвилле (UAH), источник излучения находился в созвездии Стрела на расстоянии 2,4 миллиарда световых лет от Земли. Выводы работы опубликованы в репозитории препринтов arXiv.

Предположительно, такое явление было вызвано коллапсом массивной звезды и последующим взрывом сверхновой, масса которой в 30 раз превышает массу Солнца и приводит к образованию черной дыры.

Гамма-всплеск, получивший название GRB 221009A, был зафиксирован находящимся на низкой околоземной орбите гамма-телескопом "Ферми".

Чтобы уловить всплески излучения с большей части космического пространства прибор "Ферми" состоит из 12 детекторов, изготовленных из йодида натрия для улавливания рентгеновских лучей и гамма-лучей низкой энергии, и двух детекторов, созданных из германата висмута для фиксирования гамма-лучей высокой энергии.

"Этот гамма-всплеск был чрезвычайно ярким. Мы думаем, что наблюдать подобные гамма-всплески можно только каждые 10 000 лет или около того. Обычно мы наблюдаем около пяти гамма-всплесков в неделю и следим за тем, не окажется ли какой-нибудь из них особенным. Этот был настолько ярким, что даже прибор не мог справиться с большим количеством поступающих фотонов". Доктор Питер Верес, доцент CSPAR

В результате ученым пришлось потратить немало времени и усилий на то, чтобы восстановить потерянные данные. Добавим, что вспышка была зарегистрирована при помощи прибора GBM - это инструмент, установленный на борту околоземного гамма-телескопа Fermi. Охота за гамма-всплесками является его основной задачей. В целом в рамках миссии при помощи Fermi было обнаружено более 3500 гамма-всплесков. Однако событие 221009A, безусловно, является самым ярким из когда-либо обнаруженных, утверждают авторы статьи.

17 июля на Солнце произошли три мощные вспышки класса М.

Читайте также

Как улучшить здоровье сердца за выходные

Чем отличается стресс от депрессии

Ученые нашли новый препарат, замедляющий развитие болезни Альцгеймера

Константин Вноровский
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Зерно, сделка, Казахстан, Россия
Цена хлеба: Что получит Казахстан в связи с выходом России из зерновой сделки
Астрологи рассказали, кто рискуют встретить старость в нищете
Астрологи рассказали, кто рискует встретить старость в нищете
20 июля истекает срок уплаты ряда налогов
В Казахстане 20 июля истекает срок уплаты ряда налогов
Что нельзя надевать и брать с собой в самолет, поезд и машину
Что нельзя надевать и брать с собой в самолет, поезд и машину
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления