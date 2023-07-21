65-летний Дольф Лундгрен женился на сверстнице своей дочери

Американский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен женился во второй раз. Избранницей 65-летнего артиста стала 27-летняя Эмма Крокдал, которая является ровесницей его старшей дочери, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, больной раком голливудский актер и его фитнес-тренер связали себя узами брака на скромной свадебной церемонии, которая прошла в доме актера на греческом острове Миконос.

Миконос - один из наиболее респектабельных греческих островов, многие знаменитости обзаводятся здесь недвижимостью.



Церемония бракосочетания была окутана тайной, из приглашенных были только члены семьи и самые близкие. Торжество прошло в доме актера.





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Знакомство между Дольфом и Эммой завязалось в фитнес-клубе. Девушка говорит, что до встречи с Дольфом и не знала, что он - всемирно известный актер. Предложение он ей сделал еще в 2020-м году. До этого брака актер был в отношениях с Аннет Квиберг, в этом союзе на свет появились две дочери.

Свадьбе Дольфа предшествовала его борьба с онкологией. Лундгрен рассказал, что у него впервые диагностировали рак легких в 2015 году. По словам актера, у него наступила ремиссия, но затем в 2020 году рак вернулся. Врач сказал, что Дольфу осталось жить 2-3 года. Тогда спортсмен обратился за вторым мнением, и лечение, которое он сейчас получает, привело к уменьшению опухолей.

