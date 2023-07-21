Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах Казахстана в пятницу
Фото: unsplash
В Актобе, Атырау и Алматы синоптики прогнозируют в пятницу 21 июля неблагоприятные метеоусловия сообщает Zakon.kz
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 21 июля 2023 года.
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