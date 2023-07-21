Роман Костомаров рассказал, как он адаптируется к новой жизни

Известный российский фигурист, олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал новый пост в соцсетях про адаптацию и ее сложностях, сообщает Zakon.kz

В социальной сети TenChat Костомаров написал: "Ну, что же: вот мы и дома. Адаптируемся к новой жизни. Конечно же, все это совсем непросто. Иногда, хочется все вернуть назад, но мы понимаем, что это невозможно. Что подделать - в такие условия мы поставлены сегодня. Но нужно идти дальше. Прямо как в спорте: бороться и не сдаваться".

Спортсмен отметил, что справляться с трудностями дома получается благодаря его любимой жене. Он опубликовал видеозапись с супругой Оксаной Домниной.

Ранее Костомаров опубликовал в Telegram новое видео с тренировок после протезирования. На кадрах Костомаров занимается спортом, не обращая внимания на протезы. Бежит по беговой дорожке, делает сгибание на бицепс, махи для проработки плеч, а также выполняет скручивания.

6 июля Костомарова выписали из больницы в Коммунарке, где он провел 175 суток.

В начале января Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Фигурист попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО, после чего он долгое время находился на ИВЛ.

За время борьбы с заболеванием у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали олимпийскому чемпиону стопы и несколько пальцев на руках. Только в конце зимы спортсмен начал выходить из комы. Последнее время фигурист активно делится видео с тренировками из больницы, удивляя читателей не столько физической формой, сколько силой воли.