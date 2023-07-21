Почему казахстанцам приходится покупать билеты на поезда втридорога

В летний период казахстанцам сталкиваются с тем, что их вынуждают втридорога покупать ж/д билеты, сообщает Zakon.kz

По информации КТК, поездов по стране курсирует немало, но попасть в них не так уж и просто. Особенно на популярные туристические маршруты. К примеру, чтобы добраться до курорта на озере Алаколь, людям приходится буквально охотиться за билетами.





"Конечно, мы брали за 45 дней в семь утра. Как только в продаже появились. Вот в семь утра не возьмешь – к обеду уже билетов нет" Орынбасар Каирбекова

И если Орынбасар Каирбекова смогла спланировать свой отдых заранее и успела купить билеты на поезд, то тем, кто решил поехать в путешествие спонтанно, зачастую приходится искать другие способы передвижения.

"Билетов нет вообще. Придется на такси добираться. Хоть дорого, но придется", - рассказывают одни.

"Билетов нет. Нас поставили в лист ожидания. Это вряд ли поможет, мне кажется. Ждем, теряем время. Будем смотреть билеты на самолет теперь. А что делать?, - задаются вопросом другие.

В "Пассажирских перевозках" – компании, которая и обеспечивает проезд людей по железной дороге, – признают дефицит билетов по туристическим направлениям. В летний сезон на поездах путешествует около 4,5 миллиона человек. Впрочем, там же заверяют, что делают все возможное, чтобы исправить ситуацию.

"Мы ввели по направлению в сторону Алаколя шесть дополнительных маршрутов – из Алматы, Усть-Каменогорска, Астаны. Более того, из Караганды до Астаны был маршрут определенный, мы его продлили до Борового" пресс-секретарь АО "Пассажирские перевозки" Нариман Дюсекеев

В то же время причиной дефицита могут быть и так называемые перекупщики. Задерживать предприимчивых граждан, которые наживаются за счет перепродажи билетов по завышенной цене, очень сложно.

"С начала текущего года департаментом полиции на транспорте выявлено четыре гражданина, которые назойливо предлагали свои услуги по приобретению билетов. Данные материалы выделены в отдельное производство по статье 624, примечание 1 Кодекса об административных нарушениях" замначальника управления административной полиции ДП на транспорте МВД Бакытжан Коргашев.

624-я статья предусматривает штраф от 100 месячных расчетных показателей, а это – 325 тысяч тенге. Кроме того, перекупщиков могут задержать и по 449-й статье – "Приставание в общественных местах". И тогда вдобавок к штрафу спекулянту грозит еще и арест – правда, всего на пять суток.