В Алматы произошла смертельная авария с участием двух мопедов и автомобиля

В Алматы этой ночью произошло столкновение двух мопедов и автомобиля Toyota Corolla, в результате пострадали два водителя, один погиб и еще один пассажир мопеда попал в реанимацию, сообщает Zakon.kz

Авария произошла по ул. Жумабаева между улицами Беспакова и Хожамьярова.

Фото: Zakon.kz

Как рассказал водитель Toyota, он двигался по ул. Жумабаева в западном направлении и увидел, что навстречу ему движется автомобиль, а оказалось, это были два мопеда. Они ехали параллельно друг другу и вдруг столкнулись, от удара один вылетел на полосу встречного движения в лоб Toyota, а другой улетел в сторону обочины.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Водитель Toyota отметил, что пытался избежать ДТП, но уйти в сторону не успел. Мопедиста и его пассажира отбросило к обочине, позже их госпитализировали, как и водителя второго мопеда.

Фото: Zakon.kz

Он сильно не пострадал и смог вернуться на место ДТП, а водитель первого скончался по пути, пассажир находится в реанимации.

Фото: Zakon.kz

Сейчас на месте работают дознаватели, криминалисты, сотрудники ДП, которые выясняют обстоятельства аварии.

Фото: Zakon.kz

Ранее в другом ДТП мопедист погиб, врезавшись в Honda.