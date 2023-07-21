В Алматы произошла смертельная авария с участием двух мопедов и автомобиля
Авария произошла по ул. Жумабаева между улицами Беспакова и Хожамьярова.
Фото: Zakon.kz
Как рассказал водитель Toyota, он двигался по ул. Жумабаева в западном направлении и увидел, что навстречу ему движется автомобиль, а оказалось, это были два мопеда. Они ехали параллельно друг другу и вдруг столкнулись, от удара один вылетел на полосу встречного движения в лоб Toyota, а другой улетел в сторону обочины.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Водитель Toyota отметил, что пытался избежать ДТП, но уйти в сторону не успел. Мопедиста и его пассажира отбросило к обочине, позже их госпитализировали, как и водителя второго мопеда.
Фото: Zakon.kz
Он сильно не пострадал и смог вернуться на место ДТП, а водитель первого скончался по пути, пассажир находится в реанимации.
Фото: Zakon.kz
Сейчас на месте работают дознаватели, криминалисты, сотрудники ДП, которые выясняют обстоятельства аварии.
Фото: Zakon.kz
Ранее в другом ДТП мопедист погиб, врезавшись в Honda.