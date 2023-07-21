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Казахстанский продюсер Баян Алагузова снова стала бабушкой

Казахстанский продюсер Баян Алагузова снова стала бабушкой Фото: Instagram.com/bayanmaxatkyzy/
Казахстанская звезда, продюсер и актриса Баян Алагузова (Максаткызы) стала бабушкой второй раз. Ее дочь Айсауле Бахытбек накануне родила девочку, сообщает Zakon.kz.

Баян Максаткызы написала о рождении нового чуда в Instagram.

"Пока стою в знаменитой алматинской пробке, чтобы не терять время зря, хочу поделиться с вами радостной новостью. Сегодня, 20 июля 2023 года, в нашей большой дружной семье появился еще один человек. Моя дочь стала мамой уже во второй раз. Она принесла в этот мир красивую, здоровую и счастливую, надеюсь на это, девочку", – отметила Баян.

Впервые она стала бабушкой в январе 2022 года. Ее дочь Айсауле замужем за Алишером Кайдаровым.

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Елена Вебер
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