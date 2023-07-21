В Астане начал работу Центр приема граждан

В столице с июля текущего года заработал Центр приема граждан, где граждане могут в комфортных условиях подать обращения в любой госорган, а также проконсультироваться у специалистов и записаться на личный прием к первым руководителям, сообщает Zakon.kz.

Еженедельно на сайте Центра, как сообщает пресс-служба премьера, будут поводиться личные приемы граждан представителями 18 министерств, график предварительно будет публиковаться на сайте правительства.

При этом жителям регионов необязательно лично приезжать в столицу – они могут быть приняты онлайн.

Создание Центра является логическим продолжением большой работы по реализации концепции "Слышащего государства", инициированной президентом страны Касымом-Жомартом Токаевым.



На базе нового Центра также реализован цифровой ЦОН, посредством которого можно получить 1220 государственных услуг в режиме онлайн.



