Можно ли привлекать в уголовный процесс прокурора в качестве специалиста

Конституционный суд проверил на конституционность часть вторую статьи 80 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Суть дела

В Конституционный суд обратился гражданин, который подвергся уголовному преследованию. В качестве доказательства стороной обвинения использовано заключение специалистов, в числе которых были действующие сотрудники прокуратуры.

Суд первой инстанции признал указанное заключение специалистов недопустимым доказательством и вынес оправдательный приговор. Однако позже суд апелляционной инстанции оправдательный приговор отменил и признал гражданина виновным в совершении инкриминируемого ему преступления.

Казахстанец просит Конституционный суд проверить на соответствие Конституции часть 2 ст. 80 УПК, которая позволяет привлекать в качестве специалиста для проведения исследования и дачи заключения сотрудника уполномоченного подразделения правоохранительного или специального государственного органа.

Что решил Конституционный суд

Конституционный суд признал соответствующей Конституции РК часть вторую статьи 80 УПК РК в следующем истолковании:

привлечение в качестве специалиста сотрудника уполномоченного подразделения правоохранительного или специального государственного органа РК допустимо, если данный сотрудник является не заинтересованным в деле лицом, обладает специальными знаниями и специальной компетенцией, необходимыми для оказания содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств. Функциональным назначением такого подразделения должно быть проведение исследований на основе специальных знаний и специальной компетенции сотрудников без осуществления высшего надзора за соблюдением законности на территории РК, досудебного расследования и поддержания государственного обвинения в суде.

При этом решения судов и иных правоприменительных органов, основанные на ином истолковании части ч. 2. ст. 80 УПК РК и приводящие к ущемлению закрепленных Конституцией прав и свобод человека и гражданина, исполнению не подлежат и должны быть пересмотрены в установленном порядке.

Правительству дано указание не позднее 6 месяцев после опубликования нормативного постановления внести в Мажилис проект закона, направленный на совершенствование правового регулирования процедуры привлечения специалистов в уголовном процессе, с учетом правовых позиций Конституционного суда.

Чем руководствовался Конституционный суд при принятии решения

Конституционный суд считает, что сотрудник, привлекаемый в качестве специалиста, должен быть не заинтересованным в деле лицом, обладающим специальными знаниями, необходимыми для оказания содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств путем разъяснения участникам уголовного процесса вопросов, входящих в его специальную компетенцию, а также применения научно-технических средств.

В функции уполномоченного подразделения правоохранительного или специального государственного органа, в котором работает специалист, должно входить проведение соответствующих исследований.

При этом специалист не может участвовать в производстве по уголовному делу, если имеются обстоятельства, дающие основание считать, что он лично, прямо или косвенно заинтересован в данном деле, а также если он участвовал в производстве по данному уголовному делу в качестве дознавателя, следователя, прокурора.

Регламентируя в законах полномочия прокурора, в том числе в уголовном процессе, законодателю необходимо учитывать конституционное предназначение органов прокуратуры, чтобы исключить риски возникновения в правоприменительной практике конфликта интересов. При законодательном регулировании его полномочий недопустимо принятие норм, посягающих на конституционное положение о независимом осуществлении прокуратурой своих полномочий и ее подотчетности лишь Президенту.

На прокурора не могут быть возложены функции, приводящие к его подотчетности каким-либо государственным органам или должностным лицам, в том числе органам, ведущим уголовный процесс.

Таким образом, Конституционный суд не усматривает противоречия с положениями Конституции предусмотренной УПК возможности привлечения в качестве специалистов сотрудников уполномоченного подразделения правоохранительного или специального государственного органа РК в том понимании, что функциональным назначением такого подразделения является осуществление исследований на основе специальных знаний и специальной компетенции его сотрудников. Деятельность такого подразделения не может быть связана с осуществлением высшего надзора за соблюдением законности на территории РК, досудебного расследования и поддержанием государственного обвинения в суде.

Недостаточно четкое изложение части второй статьи 80 УПК создает риск неоднозначного толкования ее положений, расширения пределов применения нормы, что потенциально может приводить к ущемлению закрепленных Конституцией прав и свобод человека и гражданина.

Нормативное постановление вступает в силу с 20 июля 2023 года, является общеобязательным на всей территории РК, окончательным и обжалованию не подлежит.