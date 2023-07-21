"Совы" больше "жаворонков" подвержены риску ранней смерти

Ученые из Финского института гигиены труда в Хельсинки обнародовали результаты комплексного исследования, которое отвечало на вопрос: почему люди хронотипа "совы" живут по статистике меньше, чем люди хронотипа "жаворонки", сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что не хронотип определяет судьбу полуночников, а образ жизни имеет решающее значение. У них чаще встречается привычка к интенсивному курению и злоупотреблению алкоголем.



Авторы исследования наблюдали за 23 000 близнецов с 1981 по 2018 год, чтобы зафиксировать возможные причины поведения, связанные со здоровьем. Ученые учитывали уровень образования каждого близнеца, потребление алкоголя, курение, массу тела и продолжительность сна, чтобы сравнить и сопоставить образ жизни полуночников и жаворонков.

Выяснилось, что к 2018 году среди участников исследования умерло 8 728 человек. Исследование показало, что у "сов" вероятность умереть от любой причины на 21% выше, чем у "жаворонков". После учета факторов образа жизни человека, включая склонность к курению и употреблению алкоголя, вероятность снизилась до 9%.

Было установлено, что вклад непосредственно хронотипа в смертность оказался невелик или отсутствовал. Повышенный риск ранней смерти среди "сов" объяснялся интенсивным по сравнению с "жаворонками" потреблением табака и алкоголя: эти привычки приводили к хроническим болезням или случаям отравления, которые и влияли на статистику. Среди некурящих и непьющих "сов" участников исследования повышенного риска смерти не обнаружили.

"Результаты исследования финских ученых еще раз доказывают о неблагоприятном воздействии курения и употребления алкоголя на здоровье людей, и о преимуществе отказа от вредных привычек до развития серьезных болезней", – прокомментировал исследование казахстанский эксперт Гинтаутас-Юозас Кентра, заместитель председателя ОЮЛ "Национальная ассоциация Денсаулык", врач и эксперт в области снижения вреда.

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