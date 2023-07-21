Британский "Манчестер Юнайтед" приобрел камерунского вратаря Андре Онану

27-летний голкипер итальянского футбольного клуба "Интер" и сборной Камеруна Андре Онана перешел в английский "Манчестер Юнайтед", сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!



"Красные дьяволы" объявили о трансфере камерунского вратаря на своем официальном сайте. Онана подписал контракт с английским клубом на пять лет с дальнейшим продлением еще на год.

За этот переход итальянский "Интер" получит от "Манчестер Юнайтед" 52,5 млн евро, плюс 5 млн в виде бонусов.

"Невероятная честь. Всю свою жизнь я упорно трудился, чтобы достичь этого момента, преодолевая множество препятствий на пути. Выйти на "Олд Траффорд", чтобы защищать ворота и внести свой вклад, станет еще одним потрясающим опытом. Это начало нового путешествия с новыми партнерами по команде и амбициозными целями, за достижение которых нужно бороться. У "Манчестер Юнайтед" были невероятные вратари. Теперь я отдам все, чтобы создать свое собственное наследие в ближайшие годы. Воодушевлен шансом снова поработать с Эриком тен Хагом. Мне не терпится внести свой вклад в успех, которого, как я знаю, он полон решимости добиться в этом великом футбольном клубе". Андре Онана, вратарь "Манчестер Юнайтед"

Андре Онана до "Интера" играл за голландский "Аякс", который тренировал нынешний наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг. Камерунец выиграл три чемпионских титула и два трофея Кубка Нидерландов, прежде чем уехать в Италию. В составе "Интера" он завоевал Кубок Италии и стал рекордсменом по количеству "сухих" матчей в Лиге чемпионов.

Ранее бывший игрок "Манчестер Юнайтед" стал директором ФК "Тобол".