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Британский "Манчестер Юнайтед" приобрел камерунского вратаря Андре Онану

"Манчестер Юнайтед" заключил контракт с вратарем Андре Онаной Фото: Instagram/andreonana.24
27-летний голкипер итальянского футбольного клуба "Интер" и сборной Камеруна Андре Онана перешел в английский "Манчестер Юнайтед", сообщает Zakon.kz.

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"Красные дьяволы" объявили о трансфере камерунского вратаря на своем официальном сайте. Онана подписал контракт с английским клубом на пять лет с дальнейшим продлением еще на год.

За этот переход итальянский "Интер" получит от "Манчестер Юнайтед" 52,5 млн евро, плюс 5 млн в виде бонусов.

"Невероятная честь. Всю свою жизнь я упорно трудился, чтобы достичь этого момента, преодолевая множество препятствий на пути. Выйти на "Олд Траффорд", чтобы защищать ворота и внести свой вклад, станет еще одним потрясающим опытом. Это начало нового путешествия с новыми партнерами по команде и амбициозными целями, за достижение которых нужно бороться. У "Манчестер Юнайтед" были невероятные вратари. Теперь я отдам все, чтобы создать свое собственное наследие в ближайшие годы. Воодушевлен шансом снова поработать с Эриком тен Хагом. Мне не терпится внести свой вклад в успех, которого, как я знаю, он полон решимости добиться в этом великом футбольном клубе".Андре Онана, вратарь "Манчестер Юнайтед"

Андре Онана до "Интера" играл за голландский "Аякс", который тренировал нынешний наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг. Камерунец выиграл три чемпионских титула и два трофея Кубка Нидерландов, прежде чем уехать в Италию. В составе "Интера" он завоевал Кубок Италии и стал рекордсменом по количеству "сухих" матчей в Лиге чемпионов.

Ранее бывший игрок "Манчестер Юнайтед" стал директором ФК "Тобол".

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