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Сериал о погибшем в Астане пожарном Аскаре Забикулине выйдет в сентябре

Сериал о погибшем пожарном Аскаре Забикулине выйдет на экраны в сентябре Фото: МЧС РК
Сериал, посвященный памяти сотрудника МЧС Аскара Забикулина, погибшего при исполнении служебного долга в Астане в 2022 году, выпустят на телеэкраны в сентябре, сообщает Zakon.kz.

О съемках телесериала, посвященного Аскару Забикулину, сообщили 21 июля в пресс-службе МИОР РК. На съемочной площадке уже побывал глава министерства Дархан Кыдырали, который пообщался с создателями сериала и членами семьи погибшего пожарного.

"Известно, что в последнее время в стране стремительно развивается производство сериалов и креативная индустрия. Отечественные телесериалы активно импортируются за рубеж. Одно из таких произведений – телесериал "ҚаҺарман", в котором рассказывается о простом и трудолюбивом человеке. Сюжет сериала основан на реальных событиях – о герое народа Аскаре Забикулине. Пожарный, который только в прошлом году спас жизни трех человек и, к сожалению, погиб", – прокомментировал Дархан Кыдырали.

Аскар Забикулин участвовал в тушении пожара, который произошел 16 ноября 2022 года в астанинском ЖК "Кахарман". Сотрудники МЧС спасли из огня пятерых человек, в том числе ребенка. Чтобы помочь оказавшимся в огненной ловушке людям, Аскар Забикулин снял спецодежду и проник в горящую квартиру через окно. Он спас трех человек – пожилую женщину, ее внучку и 10-летнего мальчика. Пожарный получил ожоги третьей степени и скончался в больнице 20 ноября. Именем Аскара Забикулина назвали улицу в астанинском районе Есиль.

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