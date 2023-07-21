Главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России Сергей Куцев объяснил, чем опасно позднее отцовство, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта, с возрастом в несколько раз увеличивается риск рождения ребенка с хромосомными заболеваниями.

"При беременности женщины в возрасте старше 35 лет рекомендуется в любом случае проводить инвазивную пренатальную диагностику. Это необходимо для того, чтобы посмотреть генетическим методом, нет ли у ребенка лишней 21 хромосомы или другой хромосомной аномалии". Сергей Куцев

Специалист уточнил, что в процессе созревания преимущественно в женских половых клетках происходит нерасхождение 21 хромосомы в мейозе. И соответственно, эта аномалия чаще наблюдается у возрастных пациенток.

"Однако есть риски и у возрастных отцов. У мужчин старше 45 лет повышается риск появления генных мутаций в половых клетках и рождения ребенка с наследственным моногенным синдромом". Сергей Куцев

В публикации АиФ сказано, что возраст и мужчины, и женщины влияет на правильное созревание половых клеток.

"Поэтому у возрастных родителей значительно более высокий риск рождения ребенка с хромосомным или моногенным заболеванием". Сергей Куцев

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