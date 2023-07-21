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Наставник "Тобола" прокомментировал нелегкое противостояние с "Хонкой"

Футбол Тренер Тобола Фото: Instagram/fctobol
Главный тренер футбольного клуба "Тобол" из Костаная, сербский специалист Милич Чурчич высказал свое мнение по поводу выхода его команды во второй раунд квалификации Лиги конференций УЕФА, после преодоления барьера в виде финского коллектива "Хонка", сообщает Zakon.kz.

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Ответный поединок между "Тоболом" и "Хонкой", где решалась судьба путевки во второй отборочный раунд Лиги конференции, прошел на финской арене, и закончилась боевой ничьей – 0:0. Благодаря домашней победе в первой игре со счетом 2:1, дальше продолжит борьбу в турнире костанайская дружина. Сербский наставник "Тобола" Чурчич дал свою оценку ответному матчу.

После прохода "Хонки", далее костанайцев ждет очень грозный соперник, в лице швейцарского "Базеля", одного из старейших клубов Европы и мира. Основанный в 1893 года, команда "Базель" является 20-кратным чемпионом Швейцарии и 13-ый раз брала Кубок страны.

Футбол Соперник Тобола

Фото: Instagram/fcbasel1893

"Базель" семь раз играл в групповом этапе Лиги чемпионов, и это больше, чем любой другой швейцарский клуб. Два года назад "красно-синие" установили новый рекорд для швейцарской команды, набрав 14 очков в группе Лиги Конференции.

Первый матч между "Базелем" и "Тоболом" состоится 27 июля в Швейцарии, а ответная игра 3 августа в Костанае. По сумме двух встреч победитель выйдет в 3-й отборочный раунд Лиги конференции УЕФА.

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Куандык Шынасилов
УЕФА
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