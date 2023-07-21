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Бюджет Алматы: на что увеличат расходы

Бюджет Алматы: на что увеличат расходы Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Маслихат Алматы подготовил проект решения, предусматривающий изменения в бюджете города на 2023-2025 годы, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается увеличение доходов с 1 339 172 121 до 1 375 896 498 тысяч тенге, в том числе по:

  • налоговым поступлениям – 1 175 406 146 тысяч тенге (было 1 143 708 769 тыс. тенге);
  • неналоговым поступлениям – 13 737 171 тысяч тенге (было 8 737 171 тыс. тенге);
  • поступлениям от продажи основного капитала – 45 891 826 тысяч тенге (без изменений);
  • поступлениям трансфертов – 140 834 355 тысяч тенге (без изменений).

При этом предусматривается, что расходы вырастут:

  • на государственные услуги общего характера до 17 594 214 тыс. тенге (было 17 174 121 тыс. тенге);
  • по обеспечению общественного порядка, безопасности, правовой, судебной, уголовно-исполнительной деятельности до 40 719 227 тыс. тенге (было 37 690 036 тыс. тенге);
  • на образование – с 444 158 807,9 тыс. тенге до  444 505 127,9 тысяч тенге;
  • на социальную помощь и социальное обеспечение с 55 718 807 тыс. тенге до 57 639 715 тыс. тенге;
  • на жилищно-коммунальное хозяйство до 274 382 830,7 тыс. тенге (было 267 242 959,7 тыс. тенге).

При этом расходы несколько снизятся на здравоохранение, культуру, спорт и туризм.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 3 августа.


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