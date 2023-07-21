Бюджет Алматы: на что увеличат расходы

Маслихат Алматы подготовил проект решения, предусматривающий изменения в бюджете города на 2023-2025 годы, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается увеличение доходов с 1 339 172 121 до 1 375 896 498 тысяч тенге, в том числе по:

налоговым поступлениям – 1 175 406 146 тысяч тенге (было 1 143 708 769 тыс. тенге);

неналоговым поступлениям – 13 737 171 тысяч тенге (было 8 737 171 тыс. тенге);

поступлениям от продажи основного капитала – 45 891 826 тысяч тенге (без изменений);

поступлениям трансфертов – 140 834 355 тысяч тенге (без изменений).

При этом предусматривается, что расходы вырастут:

на государственные услуги общего характера до 17 594 214 тыс. тенге (было 17 174 121 тыс. тенге);

по обеспечению общественного порядка, безопасности, правовой, судебной, уголовно-исполнительной деятельности до 40 719 227 тыс. тенге (было 37 690 036 тыс. тенге);

на образование – с 444 158 807,9 тыс. тенге до 444 505 127,9 тысяч тенге;

на социальную помощь и социальное обеспечение с 55 718 807 тыс. тенге до 57 639 715 тыс. тенге;

на жилищно-коммунальное хозяйство до 274 382 830,7 тыс. тенге (было 267 242 959,7 тыс. тенге).

При этом расходы несколько снизятся на здравоохранение, культуру, спорт и туризм.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 3 августа.



