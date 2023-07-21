Видео с ямой на ремонтируемом проспекте аль-Фараби обсуждают алматинцы

На протяжении нескольких дней алматинцы в социальных сетях обсуждают видео с ямой на ремонтируемом пр. аль-Фараби. На него отреагировали власти южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной три дня назад в Instagram-паблике almatinec_life, яма на пр. аль-Фараби (на пересечении с ул. Навои), якобы, образовалась "после замены асфальта".

"Вот, проложили новый асфальт, называется... Еще и яма (образовалась. – Прим. ред.) на пр. аль-Фараби", – говорит автор ролика.

Жители южной столицы в комментариях активно делились своими версиями, некоторые даже пошутили, что во всем виноваты нанотехнологии:

"Неудивительно".



"Нанотехнологии".

"Это технологическое отверстие".

"Это не яма. Это болячка асфальта".

"Это новый асфальт, супер технологии!"

"Ну так и кладут асфальт, чтобы ненадолго!"



Но большинство алматинцев отметили, что на участке, который сняли на видео, не новый асфальт, а старый. Они попросили автора не вводить людей в заблуждение:

"Там не меняли".



"Где он новый асфальт увидел?"

"Видно же, что это старый асфальт. На новом еще разметки нет".



"Автору очки надо, чтобы мог различать старый асфальт от нового".

"Видно же, что это не новый асфальт, а старый. Не знаешь, лучше молчи".



"Мне одному кажется, что там старый асфальт? Видны же старые заплатки".

"Там вроде видно, что разметка старая. Может это все-таки старый асфальт?"

"Это не новый асфальт. Там старая разметка. На этом участке не делали дорогу".

"Не вводите людей в заблуждение, это старый асфальт! На новом разметок еще нет!"



На ролик в комментариях также отреагировало Управление городской мобильности Алматы:



"На данном участке ремонтные работы не проводились. Просим не распространять недостоверную информацию, за это предусмотрена ответственность в рамках законодательства".

В Алматы средний ремонт по проспектам аль-Фараби и Абая начали 12 июня 2023 года.

