Видео с ямой на ремонтируемом проспекте аль-Фараби обсуждают алматинцы
Фото: скриншот видео
На протяжении нескольких дней алматинцы в социальных сетях обсуждают видео с ямой на ремонтируемом пр. аль-Фараби. На него отреагировали власти южной столицы, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации, опубликованной три дня назад в Instagram-паблике almatinec_life, яма на пр. аль-Фараби (на пересечении с ул. Навои), якобы, образовалась "после замены асфальта".
"Вот, проложили новый асфальт, называется... Еще и яма (образовалась. – Прим. ред.) на пр. аль-Фараби", – говорит автор ролика.
Жители южной столицы в комментариях активно делились своими версиями, некоторые даже пошутили, что во всем виноваты нанотехнологии:
- "Неудивительно".
- "Нанотехнологии".
- "Это технологическое отверстие".
- "Это не яма. Это болячка асфальта".
- "Это новый асфальт, супер технологии!"
- "Ну так и кладут асфальт, чтобы ненадолго!"
Но большинство алматинцев отметили, что на участке, который сняли на видео, не новый асфальт, а старый. Они попросили автора не вводить людей в заблуждение:
- "Там не меняли".
- "Где он новый асфальт увидел?"
- "Видно же, что это старый асфальт. На новом еще разметки нет".
- "Автору очки надо, чтобы мог различать старый асфальт от нового".
- "Видно же, что это не новый асфальт, а старый. Не знаешь, лучше молчи".
- "Мне одному кажется, что там старый асфальт? Видны же старые заплатки".
- "Там вроде видно, что разметка старая. Может это все-таки старый асфальт?"
- "Это не новый асфальт. Там старая разметка. На этом участке не делали дорогу".
- "Не вводите людей в заблуждение, это старый асфальт! На новом разметок еще нет!"
На ролик в комментариях также отреагировало Управление городской мобильности Алматы:
"На данном участке ремонтные работы не проводились. Просим не распространять недостоверную информацию, за это предусмотрена ответственность в рамках законодательства".
В Алматы средний ремонт по проспектам аль-Фараби и Абая начали 12 июня 2023 года.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ