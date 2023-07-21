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Видео с ямой на ремонтируемом проспекте аль-Фараби обсуждают алматинцы

Видео с ямой на ремонтируемом проспекте аль-Фараби обсуждают алматинцы Фото: скриншот видео
На протяжении нескольких дней алматинцы в социальных сетях обсуждают видео с ямой на ремонтируемом пр. аль-Фараби. На него отреагировали власти южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной три дня назад в Instagram-паблике almatinec_life, яма на пр. аль-Фараби (на пересечении с ул. Навои), якобы, образовалась "после замены асфальта".

"Вот, проложили новый асфальт, называется... Еще и яма (образовалась. – Прим. ред.) на пр. аль-Фараби", – говорит автор ролика.

Жители южной столицы в комментариях активно делились своими версиями, некоторые даже пошутили, что во всем виноваты нанотехнологии:

  • "Неудивительно".
  • "Нанотехнологии".
  • "Это технологическое отверстие".
  • "Это не яма. Это болячка асфальта".
  • "Это новый асфальт, супер технологии!"
  • "Ну так и кладут асфальт, чтобы ненадолго!"

Но большинство алматинцев отметили, что на участке, который сняли на видео, не новый асфальт, а старый. Они попросили автора не вводить людей в заблуждение:

  • "Там не меняли".
  • "Где он новый асфальт увидел?"
  • "Видно же, что это старый асфальт. На новом еще разметки нет".
  • "Автору очки надо, чтобы мог различать старый асфальт от нового".
  • "Видно же, что это не новый асфальт, а старый. Не знаешь, лучше молчи".
  • "Мне одному кажется, что там старый асфальт? Видны же старые заплатки".
  • "Там вроде видно, что разметка старая. Может это все-таки старый асфальт?"
  • "Это не новый асфальт. Там старая разметка. На этом участке не делали дорогу".
  • "Не вводите людей в заблуждение, это старый асфальт! На новом разметок еще нет!"

На ролик в комментариях также отреагировало Управление городской мобильности Алматы:

"На данном участке ремонтные работы не проводились. Просим не распространять недостоверную информацию, за это предусмотрена ответственность в рамках законодательства".

В Алматы средний ремонт по проспектам аль-Фараби и Абая начали 12 июня 2023 года.

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