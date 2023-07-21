Новые перспективы развития приграничных районов ВКО

Зайсанский район Восточно-Казахстанской области находится на границе РК с Китаем. Имеет ряд характерных для приграничных районов проблем и преимуществ.

Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев побывал с рабочим визитом в Зайсанском районе, где посетил ряд важных инфраструктурных объектов, провел встречу с населением и прием граждан по личным вопросам.

В частности, одним из объектов было водохранилище Уйдене, которое требует капитального ремонта, на данный момент идет корректировка старой проектной документации образца 2016 года, после чего финансирование проекта будет осуществляться из республиканского бюджета. Реконструкция водохранилища позволит восстановить оросительные каналы и увеличить площадь поливных земель до 10 тысяч гектаров.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Также в районе сейчас идет ремонт в школе села Улкен Каратал. Несмотря на то, что здание построено в 2000-х годах, это деревянная постройка с цокольным этажом. И цоколь крайне сырой, а между тем там расположены столовая и спортзал.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Глава региона дал поручение Управлению образования составить реестр подобных школ, чтобы определить, где в первую очередь нужно строить новые учебные заведения. Тем более что есть готовые типовые проекты на разное количество учеников.

В то же время жители Улкен Каратала отметили, что, когда построят новую школу, это здание будет использовано под сельский клуб или библиотеку, потому что таких учреждений в селе нет.

Вместе с тем аким посетил таможенный пост "Майкапчагай".

На сегодняшний день в таможне идет масштабная реконструкция, которая предусматривает шестиполосную дорогу до границы, места для стоянок и многое другое. Все это в комплексе позволит увеличить пропускную способность поста.

Отмечено, что ежегодно растет товарооборот с КНР, и этот пост является воротами на китайскую сторону. Ежедневно через пост проходят сто машин, и это отличный показатель после пандемии.

Ермек Кошербаев встретился со строителями, сейчас здесь работают 62 человека. Они поделились проблемой, связанной с доставкой материалов. Будет проработан вопрос о поставках не из областного центра, а из близлежащих крупных населенных пунктов.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

К тому же он добавил, что нужно, безусловно, завершить ремонт на проблемной трассе Омск – Майкапчагай, а также рассмотреть возможность организации на посту пункта продаж продукции наших сельхозтоваропроизводителей, поскольку в ней заинтересована китайская сторона, в частности, это подсолнечное масло, производимое в регионе.

В ходе встречи с населением прозвучали актуальные для жителей района вопросы. Один из них – увеличение количества рейсов из аэропорта Зайсана. Сейчас перелеты четыре раза в неделю осуществляются компанией "Южное небо". Жители просят добавить рейсы в Алматы и Астану. Поскольку в области всего два аэропорта – в Усть-Каменогорске и Зайсане, это предложение довольно обоснованно, считает аким. Кроме того, сельчан особенно волнуют вопросы возврата неиспользуемых пастбищных земель, дальнейшей газификации населенных пунктов Зайсана и обеспечения качественным доступом к интернету. Немаловажной является проблема того, что зайсанским школьникам приходится ездить сдавать ЕНТ в областной центр, а это влечет за собой и материальные затраты и психологические проблемы. Поскольку Зайсан имеет статус города, профильным ведомствам нужно рассмотреть вопрос открытия пункта сдачи ЕНТ непосредственно здесь.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

По всем вопросам, заданным жителями Зайсанского района, будут даны конкретные поручения профильным ведомствам.