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Фестиваль "Футбол жолы" отправляется в тур по Казахстану

Фестиваль "Футбол жолы" отправляется в тур по Казахстану Фото: Olimpbet
В 8 городах пройдет крупнейшее спортивное мероприятие, на котором болельщики увидят главный футбольный трофей страны, смогут принять участие в любительском турнире и выиграть памятные призы.

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В 2023 году казахстанский футбол отмечает свое 110-летие. В честь этого события Казахстанская федерация футбола совместно с народным букмекером Olimpbet объявляет о старте масштабного фестиваля "Футбол жолы".

За два месяца событие охватит самые разные уголки страны и поочередно пройдет в восьми городах. Фестиваль стартует 30 июля в Шымкенте, а финиширует в Семее 16 сентября.

Маршрут "Футбол жолы":

  • 30 июля – Шымкент
  • 6 августа – Актау
  • 13 августа – Атырау
  • 19 августа – Уральск
  • 26 августа – Актобе
  • 2 сентября – Кокшетау
  • 10 сентября – Астана
  • 16 сентября – Семей

У болельщиков появится уникальная возможность вживую увидеть главный трофей казахстанской Премьер-лиги! Чемпионское тондо временно покинет музей действующего триумфатора КПЛ, ФК "Астана", чтобы все желающие могли прикоснуться к заветной награде и сделать фото на память.

На фестивальных площадках пройдут мастер-классы по футбольному фристайлу и любительские турниры. Заявку на участие в них можно подать на сайте footballfest.kz.

Кроме того, на "Футбол жолы" состоятся автограф-сессии с легендами футбола и выступления именитых артистов. Будут работать аттракционы с ценными призами, фудкорты от лучших заведений города и чиллаут-зоны для отдыха.

Посещение фестиваля бесплатно. Не пропустите праздник футбола в вашем городе!

Olimpbet – казахстанский национальный букмекер № 1. В компании осознают важность спорта, инвестируют в укрепление спортивной общественности и заключают спонсорские контракты с ведущими федерациями, клубами и спортсменами.

В Olimpbet ценят доверие клиентов и ставят их интересы на первое место. Для самого популярного букмекера страны важно, чтобы казахстанцы наслаждались игрой в безопасной и здоровой среде. Поэтому компания внедряет принципы ответственной игры во все аспекты своей деятельности.

На церемонии награждения "Выбор года в Казахстане 2022" Olimpbet был удостоен звания "Социально-ответственная компания в спорте № 1". Кроме того, программа лояльности Olimpbet "Бонус клуб" была признана лучшей в беттинге.

Olimpbet является признанным лидером индустрии, лауреатом "Премии РБ 2022" в номинации "Лучший букмекер Казахстана" и победителем в номинации "Букмекер № 1" на церемонии вручения "Выбор года в Казахстане 2022".

Казахстанская федерация футбола – организация, осуществляющая контроль и управление футболом в Казахстане. Штаб-квартира находится в Астане. Занимается организацией национального чемпионата, сборных страны, поддержкой, развитием и популяризацией всего футбола в целом. Член ФИФА с 1994 года.

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Анастасия Московчук
Казахстан
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