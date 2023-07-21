Цены на нефть снизились из-за медленного роста ВВП Китая

Стоимость барреля нефти марки Brent на этой неделе снизилась до 79 долларов на фоне слабых данных по ВВП Китая за второй квартал, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 17 июля, баррель нефти марки Brent торговался по 78,5 доллара, временами доходя до 80,64 доллара. Во вторник бочка "черного золота" стоила 79,63 доллара, подешевев в среду до 79,46, а в четверг цена барреля уже была 79,3 доллара.



Снижение нефтяных котировок аналитики связывают с несколькими факторами.

Фото: investing.com

Китай сосредотачивается

В первую очередь эксперты говорят о влиянии на стоимость нефти данных, касающихся роста ВВП Китая. По мнению директора DAMU Capital Management Мурата Кастаева, эта информация напрямую повлияла на настроение инвесторов.

"В начале недели нефть марки Brent чувствовала себя бодро, и цена выросла выше 80 долларов за баррель. Однако настроения на рынках начали портиться после выхода данных по росту ВВП Китая за второй квартал, по итогам которых этот показатель снизился до 6,3%, что стало хуже рыночных ожиданий на уровне 7,3%. На повестку вновь вышли страхи замедления второй экономики мира, которая при этом стала главным потребителем нефти", – сообщил Zakon.kz Мурат Кастаев.

Аналитик отметил, что уже после снижения цен на нефть вышли данные, что Поднебесная продолжает наращивать собственную добычу нефти, занимая уже пятое место в мире по этому показателю. Поэтому сокращение Китаем закупок нефти может объясняться тем, что увеличивается собственное производство "черного золота".

Говоря о давлении экономических данных из КНР на нефтяные котировки, аналитик "Финам" Александр Потавин подчеркнул, что, по информации китайского бюро статистики, розничные продажи в стране по итогам июня выросли лишь на 3,1% против 12,7% в мае.

"Как видим, во втором квартале темпы восстановления экономики Поднебесной заметно ниже, чем ждали эксперты. При этом наблюдается невысокий внешний спрос, идущий параллельно со слабым внутренним спросом", – рассказал Александр Потавин.

Кроме того, Народный Банк КНР не изменил кредитную ставку, которая по-прежнему составляет 2,65% годовых. При этом регулятор призвал к терпению в отношении темпов восстановления китайской экономики, отметив, что не исключает увеличения соответствующей поддержки в будущем. Доказательством такой поддержки стала новость о том, что Пекин внедрит несколько мер для восстановления потребления.

"Местные власти считают стимулирование потребления ключом к восстановлению и расширению внутреннего спроса. Эти меры в итоге могут повысить и спрос на топливо со стороны крупнейшего в мире импортера нефти", – констатировал аналитик.

Америка замедляется

Давление на нефтяные котировки оказала и информация о замедлении экономики Штатов. Так, розничные продажи в США за июнь выросли на 0,2% против ожидавшихся 0,5%.

"Это является одним из признаков замедления крупнейшей экономики мира, 2/3 которой зависит от внутреннего спроса. Плохие данные по рынку недвижимости за июнь только подтвердили резкое замедление американской экономики", – поделился мнением Мурат Кастаев.

По его мнению, любая негативная экономическая статистика из США и Китая сразу же отражается на нефтяном рынке. При этом котировкам нефти не помогли данные о снижении запасов США, так как предыдущий негатив оказался сильнее.

Что касается запасов нефти в Штатах, то, по данным Министерства энергетики США, за прошедшую неделю они снизились на 0,71 миллиона баррелей до 457,42 миллиона, при этом прогнозировалось их уменьшение на 2,44 миллиона баррелей.

Опубликованная днем ранее статистика от API указывала на недельное сокращение запасов на 0,8 миллиона баррелей. Запасы бензина снизились в США на 1,07 миллиона баррелей до 218,386 миллиона, хотя прогнозировалось уменьшение на 1,58 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0,01 млн баррелей до 118,194 миллиона, по прогнозу рост должен был составить 0,46 миллиона баррелей. Добыча нефти в США осталась неизменной и составила 12,3 миллиона баррелей в сутки.

По словам Александра Потавина, эти данные можно считать нейтральными для цен, поскольку небольшое снижение запасов нефти компенсируется увеличением запасов бензина.

Аналитик также отметил, что на прошлой неделе появилась информация о закрытии нескольких нефтяных месторождений в Ливии, повлиявшем на сокращение добычи на 370 тысяч баррелей в сутки. В минувшие выходные стало известно, что крупнейшие месторождения нефти в Ливии Эш-Шарара и Эль-Филь возобновили свою работу, что привело к коррекции в ценах на 3-4%.

В пределах запланированного

Что касается Казахстана, то Мурат Кастаев придерживается мнения, что нынешняя цена на нефть достаточно комфортна для страны.

"Нефть добывается, без проблем продается, экономика растет в пределах запланированного. Да, в государственный бюджет был заложен показатель среднегодовой цены в 85 долларов за баррель и большую часть года стоимость "черного золота" держится ниже этого уровня. Однако второе полугодие только началось, и цены все еще имеют шансы восстановиться к осени или к зиме", – сказал эксперт.

Если роста цен на энергоносители не будет, то правительство либо может пойти на запрос дополнительного трансферта из Нацфонда, либо Нацбанк может сократить продажи валюты из своих резервов, позволив тенге ослабнуть.

По мнению эксперта, ослабление тенге выгодно нефтяным экспортерам, так как за один и тот же объем нефти, продаваемой за доллары, можно выручить больше тенге, поэтому через ослабление тенге правительство может выполнить план по доходам государственного бюджета.

В свою очередь Мурат Кастаев прогнозирует, что нефть будет стоить 80-90 долларов в 3 квартале и 90-100 – в 4 квартале.

Александр Потавин отметил, что Казахстан в последнее время несколько сократил добычу из-за аварии на Мангистауском атомно-энергетическом комбинате, которая привела к энергосбоям на стратегических объектах и остановке НПЗ, нефтепроводов и месторождений. Тем самым наша страна сократила добычу нефти, выполнив взятые на себя обязательства в рамках сделки ОПЕК+.





"В апреле Казахстан присоединился к странам ОПЕК+, которые объявили о добровольном сокращении добычи нефти. В июне Министерство энергетики страны сообщило о том, что снижение производства на 78 тысяч баррелей в сутки продлят до конца 2024 года", – рассказал Александр Потавин.

Аналитик ожидает, что нефть марки Brent во второй половине года будет торговаться на более высоких уровнях, чем в начале лета. По его прогнозу, во второй половине года цены на нефть восстановят свои позиции и будут в диапазоне 78-85 долларов за баррель.