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Реконструкцию аэропорта Урджар завершили в Абайской области

Реконструкцию аэропорта Урджар завершили в Абайской области Фото: wikimedia.org / Yakov Fedorov (CC BY-SA 4.0)
Реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту села Урджар завершили в Абайской области. До этого воздушную гавань капитально не ремонтировали с 2008 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Абайской области, проект по реконструкции взлетно-посадочной полосы и зданий аэропорта разработали в 2020 году. Это первый капремонт аэропорта Урджар за 15 лет.

В воздушной гавани Абайской области, помимо взлетно-посадочной полосы, реконструировали рулежную дорожку и перрон, установили светосигнальное оборудование и ограждение по периметру.


"Длина искусственной взлетно-посадочной полосы составляет 2100 м. После реконструкции объекта появилась возможность обслуживать воздушные суда западного типа, такие как Fokker 50, Bombardier CRJ-200, Bombardier Q400, Embraer EMB 120ER и другие аналогичного типа. Таким образом, после модернизации в аэропорту села Урджар созданы условия для того, чтобы принимать самолеты не только малой авиации", – пояснили в пресс-службе регионального акимата.

В туристический сезон из аэропорта Урджар будут отправляться рейсы авиакомпании "Южное небо" в Алматы и Семей, а также авиакомпании Qazaq Air в Астану.

Аэропорт Урджар закрыли на ремонт взлетно-посадочной полосы в апреле 2021 года, на реализацию проекта выделили 4,7 млрд тенге.

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