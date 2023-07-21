Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Алматинцы пришли в ужас из-за использованных шприцев в кинотеатре

Использованные шприцы в кинотеатре вызвали панику у алматинцев Фото: Instagram.com/kris__p__almaty
Посетители одного из кинотеатров Алматы обнаружили на полу в зале использованные шприцы. У пользователей соцсетей это вызвало возмущение, сообщает Zakon.kz.

В Instagram на странице Kris P Almaty 21 июля опубликовали видео, на котором посетительница одного из крупнейших кинотеатров Алматы показывает, что в проходе и под сиденьями в большом количестве разбросаны использованные шприцы.

"Пожалуйста, смотрите, в кинотеатре первый ряд. Здесь вообще непонятно что происходило. Здесь шприцы какие-то... Вообще, ужас, честно говоря", – эмоционально прокомментировала женщина.

Уточняется, что видео сняли после киносеанса в ТРЦ "Mega Alma-Ata" по улице Розыбакиева.

Пользователи соцсети в комментариях высказывают опасения, что шприцы могли использовать наркоманы или пациенты с ВИЧ-инфекцией. 

"Обязательно обработайте сиденья и полы! А если кто-то заразится разными инфекциями?", "Ужас, поднимите камеры и вычислите нарушителей", "Алматы утопает в наркоманах", "А что, в потемках можно увидеть вены?" – пишут комментаторы. 

Материал по теме

Побережье Капшагая устилают использованные шприцы и иглы

Редакция Zakon.kz обратилась в администрацию кинотеатра и запросила информацию об инциденте.

В прошлом году в Испании злоумышленники намеренно кололи людей шприцами в общественных местах.

Читайте также

Защита прав потребителей: алматинцам вернули более 66 млн тенге

Арбуз-пати и кинопоказ под открытым небом провели в Жетысуской области

Видео с ямой на ремонтируемом проспекте аль-Фараби обсуждают алматинцы

Сахибам Садырова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Зерно, сделка, Казахстан, Россия
Цена хлеба: Что получит Казахстан в связи с выходом России из зерновой сделки
Почему казахстанцам приходится покупать билеты на поезда втридорога
Почему казахстанцам приходится покупать билеты на поезд втридорога
В Казахстане изментя некоторые школьные программы
В Казахстане планируют изменить школьные программы по некоторым предметам
Казахстанский продюсер Баян Алагузова снова стала бабушкой
Казахстанский продюсер Баян Алагузова снова стала бабушкой
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления