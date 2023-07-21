Алматинцы пришли в ужас из-за использованных шприцев в кинотеатре

Посетители одного из кинотеатров Алматы обнаружили на полу в зале использованные шприцы. У пользователей соцсетей это вызвало возмущение, сообщает Zakon.kz.

В Instagram на странице Kris P Almaty 21 июля опубликовали видео, на котором посетительница одного из крупнейших кинотеатров Алматы показывает, что в проходе и под сиденьями в большом количестве разбросаны использованные шприцы.

"Пожалуйста, смотрите, в кинотеатре первый ряд. Здесь вообще непонятно что происходило. Здесь шприцы какие-то... Вообще, ужас, честно говоря", – эмоционально прокомментировала женщина.

Уточняется, что видео сняли после киносеанса в ТРЦ "Mega Alma-Ata" по улице Розыбакиева.

Пользователи соцсети в комментариях высказывают опасения, что шприцы могли использовать наркоманы или пациенты с ВИЧ-инфекцией.

"Обязательно обработайте сиденья и полы! А если кто-то заразится разными инфекциями?", "Ужас, поднимите камеры и вычислите нарушителей", "Алматы утопает в наркоманах", "А что, в потемках можно увидеть вены?" – пишут комментаторы.

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Редакция Zakon.kz обратилась в администрацию кинотеатра и запросила информацию об инциденте.

В прошлом году в Испании злоумышленники намеренно кололи людей шприцами в общественных местах.