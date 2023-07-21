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Арбуз-пати и кинопоказ под открытым небом провели в Жетысуской области

Арбуз-пати и кинопоказ под открытым небом провели в Жетысу Фото: пресс-служба акимата Коксуского района
Незабываемый праздник устроили для жителей села Балпык би в Жетысуской области. Впервые в регионе провели арбуз-пати и показ семейного фильма под открытым небом, сообщает Zakon.kz.

Традицию кинопоказов под открытым небом начали еще в прошлом году, но арбуз-пати в Коксуском районе, так и по всей Жетысуской области, проводили впервые.

Арбуз-пати и кинопоказ под открытым небом провели в Жетысу

Фото: пресс-служба акимата Коксуского района

"Мы пытаемся создать комфортные условия для наших жителей. Даже при выборе фильмов пытаемся ориентироваться на картины, которые пропагандируют семейные ценности, дружбу и мир. Я надеюсь, что жителям понравилось и будем ждать их каждую неделю перед домом культуры", – рассказал корреспонденту Zakon.kz аким Коксуского района Марлен Кольбаев.
Арбуз-пати и кинопоказ под открытым небом провели в Жетысу

Фото: пресс-служба акимата Коксуского района

На вечерний показ фильма собралось около 100 жителей села. Большая часть из них – дети. Несмотря на вечер, погода была жаркой, а потому организаторы решили угостить гостей местным арбузом.

"Это было круто, мне очень понравилось. Раньше тут такого не проводили, хотелось бы, чтобы веселых мероприятий у нас было намного больше", – признается маленький житель села Болат Батырбеков.
Арбуз-пати и кинопоказ под открытым небом провели в Жетысу

Фото: пресс-служба акимата Коксуского района

Теперь такое мероприятие будет проходить два раза в неделю.

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Азат Жумаханов
Жетысуская область
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