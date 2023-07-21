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Единый оператор маркировки и прослеживаемости провел разъяснительную работу

Единый оператор провел разъяснительную работу по прослеживаемости обувных товаров Фото: Единый оператор маркировки и прослеживаемости товаров
Единый оператор провел разъяснительную работу по прослеживаемости обувных товаров для уполномоченных экономических операторов и крупных импортеров обувных товаров.

Участие в разъяснительных встречах, организованных Единым оператором маркировки и прослеживаемости товаров, приняли шесть компаний, занятых в сфере импорта обувных товаров, которые являются лидерами по числу заказанных кодов маркировки.

Напомним, с 1 апреля 2023 года в Казахстане введен запрет на продажу обуви, не зарегистрированной в системе цифровой прослеживаемости.

Уполномоченный экономический оператор – это категория юридических лиц, на которых распространяются упрощенные процедуры, использование которых дает возможность минимизировать финансовые и временные затраты на совершение таможенных операций, в том числе при импорте обувных товаров. На встречах были обсуждены регуляторные и технические вопросы, связанные с работой информационной системы маркировки и прослеживаемости товаров.

Единый оператор провел разъяснительную работу по прослеживаемости обувных товаров

Фото: Единый оператор маркировки и прослеживаемости товаров

Представители единого оператора провели ряд обучающих семинаров для сотрудников уполномоченных экономических операторов и ответили на все интересующие их вопросы.

В ходе встреч Единый оператор посетил таможенные склады, а также склады временного хранения, которыми пользуются данные уполномоченные экономические операторы для понимания специфики и обсуждения предложений по улучшению работы системы. Все предложения и комментарии, полученные в ходе встреч, будут рассмотрены совместно с отраслевыми государственными органами и приняты ко вниманию.

Единый оператор провел разъяснительную работу по прослеживаемости обувных товаров

Фото: Единый оператор маркировки и прослеживаемости товаров

Данные разъяснительные мероприятия будут проводиться регулярно, в дополнение к имеющейся работе по информированию участников оборота товаров. Также единый оператор планирует продолжить работу по информированию о системе маркировки и прослеживаемости для оптовых реализаторов и производителей обувных товаров.

Для получения подробной информации о цифровой маркировке для предпринимателей функционирует круглосуточный колл-центр по номеру 8 800 080 6565.

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