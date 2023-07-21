Предприниматели смогут самостоятельно оценить добросовестность контрагентов

Министр национальной экономики приказом от 14 июля 2023 года утвердил "Правила создания, ведения и использования реестра бизнес-партнеров", сообщает Zakon.kz.

Согласно утвержденным правилам, реестр бизнес-партнеров – информационная система, интегрированная с объектами информатизации государственных органов и организаций, содержащая сведения о субъектах предпринимательства, не составляющие охраняемую законами тайну.

Реестр бизнес-партнеров нужен для того, чтобы предприниматели могли самостоятельно оценить добросовестность потенциального контрагента на основе информации, содержащейся в нем.

Пользователями реестра бизнес-партнеров являются физические и юридические лица.

Реестр бизнес-партнеров создает НПП "Атамекен". При этом информационный обмен системы реестра бизнес-партнеров с шлюзом "электронного правительства" (ШЭП) осуществляется через электронные сообщения в режиме "запрос – ответ" с использованием ЭЦП.

Доступ к сервису предоставляется круглосуточно, за исключением технических перерывов, о которых пользователей заранее уведомляют и технических сбоев.

По каким параметрам можно оценить контрагента (Скоринговые индексы)

Пользователям реестра бизнес-партнеров доступны скоринговые индексы, присваиваемые субъектам предпринимательства:

индекс добросовестности налогоплательщика – показатель вероятности, что потенциальный партнер применяет сделки (операции), по которым действия по выписке счета-фактуры и (или) иного документа могут признаны судом или постановлением органа уголовного преследования о прекращении досудебного расследования по нереабилитирующим основаниям совершенными без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров;

– показатель вероятности, что потенциальный партнер применяет сделки (операции), по которым действия по выписке счета-фактуры и (или) иного документа могут признаны судом или постановлением органа уголовного преследования о прекращении досудебного расследования по нереабилитирующим основаниям совершенными без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров; индекс финансовой устойчивости – показатель вероятности, что контрагент не сможет выполнить свои обязательства из-за имеющихся финансовых проблем;

– показатель вероятности, что контрагент не сможет выполнить свои обязательства из-за имеющихся финансовых проблем; индекс платежной дисциплины – показатель вероятности, что у предпринимателя могут возникнуть проблемы с получением оплаты от контрагента;

– показатель вероятности, что у предпринимателя могут возникнуть проблемы с получением оплаты от контрагента; индекс деловой репутации – сводный показатель, объединяющий совокупность всех факторов.

Реестр бизнес-партнеров включает сервис по расчету скоринговых индексов. При этом при расчете скоринговых индексов, использующих сведения, составляющих налоговую, таможенную тайну и персональные данные, применяются предварительные индексы.

Предварительные индексы представляют собой присвоение предпринимателю значения риска в числовом выражении либо числового значения риска с отнесением к определенной категории риска (высокий, средний, низкий).

Окончательный расчет скоринговых индексов, осуществляется сервисом реестра бизнес-партнеров по расчету скоринговых индексов на основании информации, полученной от государственных органов, открытых источников информации, других источников данных, а также полученных значений предварительных индексов.

Расчет предварительных индексов осуществляет государственный орган, являющийся владельцем налоговой, таможенной тайны и персональных данных, на основании алгоритма расчета, предоставляемого НПП.

Сохранение налоговой, таможенной тайны и персональных данных

Для обеспечения сохранения налоговой, таможенной тайны и персональных данных при разработке алгоритма расчета скоринговых индексов и предварительных индексов:

НПП предоставляет госорганам требования к выборке субъектов предпринимательства для формирования обезличенных тестовых данных ;

; госорганы предоставляют выборку обезличенных данных по субъектам предпринимательства на основании предоставленных требований к тестовым данным;

для формирования выборки обезличенных тестовых данных по субъектам предпринимательства госорган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет, формирует произвольным образом сформированный список предпринимателей и присваивает им идентификационный номер ;

; госорганы предоставляют обезличенные данные по предпринимателям согласно списку предпринимателей, сформированному госорганом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет;

НПП на основании полученных обезличенных данных по предпринимателям осуществляет разработку алгоритма расчета скоринговых и предварительных индексов для каждого госоргана.

Порядок ведения реестра

Пользователь реестра бизнес-партнеров получает следующие сведения о предпринимателях:

отчет, содержащий сведения о субъекте предпринимательства, основанные на данных из информационных систем госорганов и открытых источников;

информацию о включении субъекта предпринимательства в реестры, списки, перечни, формируемые уполномоченными госорганами согласно их компетенции.

Информация о субъектах предпринимательства формируется посредством информационного взаимодействия с государственными органами и иными владельцами данных.

Так, КГД представляет следующие сведения о зарегистрированных субъектах предпринимательства за последние 3 года:

БИН/ИИН;

дата постановки на учет (государственная регистрация);

дата снятия с регистрационного учета;

причина снятия с регистрационного учета;

дата начала и окончания приостановления деятельности;

резидентство налогоплательщика;

налоговый орган – место регистрации налогоплательщика;

применяемый налоговый режим;

данные о полугодовом графике налоговых проверок, проводимых по особому порядку на основе оценки степени риска;

данные о непредставлении налогоплательщиком (налоговым агентом) налоговой отчетности;

данные о реабилитации и банкротстве, не являющиеся конфиденциальной информацией;

данные о коэффициенте налоговой нагрузки налогоплательщика (налогового агента), рассчитываемом в порядке, определенном уполномоченным органом, за исключением физических лиц, не зарегистрированных в налоговых органах в качестве ИП и не занимающихся частной практикой;

данные о результатах категорирования налогоплательщиков в зависимости от степени риска;

сумма налогов и платежей в бюджет, уплаченных (перечисленных) налогоплательщиком (налоговым агентом), за исключением физических лиц;

сумма налоговой задолженности налогоплательщика (налогового агента);

данные о представлении налогоплательщиком налогового заявления о проведении налоговой проверки в связи с ликвидацией (прекращением деятельности);

данные о мерах ответственности, примененных в отношении налогоплательщика (налогового агента), нарушившего налоговое законодательство РК;

данные (БИН/ИИН субъекта предпринимательства) о наличии (отсутствии) регистрации в качестве налогоплательщика нерезидента, осуществляющего деятельность через постоянное учреждение, структурное подразделение или без образования постоянного учреждения.

При этом при расчете индексов КГД использует следующие сведения о зарегистрированных субъектах предпринимательства за последние 3 года:

уставный капитал;

совокупный капитал;

совокупные активы;

совокупные обязательства;

основные средства;

сумма налогов и таможенных платежей в бюджет, уплаченных (перечисленных) налогоплательщиком (налоговым агентом), с разбивкой по видам;

общая сумма уплаченных налогов;

совокупный годовой доход с учетом корректировок;

налогооблагаемый доход с учетом понесенных убытков;

корпоративный подоходный налог;

всего вычетов;

налог на добавленную стоимость;

сумма возврата налогоплательщику из бюджета превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога;

налог на имущество;

налог на транспорт;

численность персонала;

отчисления с фонда оплаты труда (с разбивкой по видам налогов);

списки зарегистрированных субъектов предпринимательства;

бездействующих налогоплательщиков;

признанных лжепредприятиями;

отсутствующих по юридическому адресу;

признанных банкротами;

признанных бездействующими;

регистрация которых признана недействительной;

реорганизованных с нарушением норм Налогового кодекса;

имеющих налоговую задолженность;

Министерство юстиции представляет сведения о зарегистрированных, действующих, ликвидированных и иных субъектах предпринимательства, в том числе:

идентификационные сведения;

БИН;

статус субъекта;

регистрирующий орган, зарегистрировавший организацию;

дата первичной регистрации;

дата последней перерегистрации (в случае наличия);

наименование на казахском языке;

наименование на русском языке;

наименование на английском языке (в случае наличия);

сокращенное наименование на казахском языке (в случае наличия);

сокращенное наименование на русском языке (в случае наличия);

сокращенное наименование на английском языке (в случае наличия);

форма организации;

организационно-правовая форма (в случае наличия);

тип частного предпринимательства (в случае наличия);

классификационные данные юридического лица:

способ образования (для юридических лиц);

форма собственности;

коммерческая организация;

субъект предпринимательства (для юридических лиц);

международная организация (для юридических лиц);

с участием иностранных инвесторов (для юридических лиц);

с участием лиц без гражданства (для юридических лиц);

деятельность осуществляется по типовому уставу (для юридических лиц);

сведения о филиалах, представительствах;

сведения о ликвидации;

основание прекращения деятельности;

тип ликвидации;

дата решения о ликвидации;

дата регистрации ликвидации;

вид реорганизации;

БИН правопреемника;

руководитель:

сведения о должности руководителя (в случае наличия);

должность руководителя (в случае наличия);

дата назначения (в случае наличия);

дата отстранения от должности или утраты силы назначения на должность управляющего (в случае наличия);

страна постоянного местожительства;

страна гражданства;

принадлежность к гражданству;

ИИН (в случае наличия);

фамилия;

имя;

отчество (при его наличии);

виды деятельности:

основной вид деятельности;

код общего классификатора видов экономической деятельности (далее – ОКЭД);

название вида деятельности на казахском языке;

название вида деятельности на русском языке;

адрес местонахождения:

регистрационный код адреса (в случае наличия);

почтовый индекс;

код по классификатору административно-территориальных объектов (далее – КАТО);

код геонима (в случае наличия);

наименование области на казахском языке;

наименование области на русском языке;

наименование района на казахском языке;

наименование района на русском языке;

наименование сельского округа на казахском языке;

наименование сельского округа на русском языке;

наименование населенного пункта на казахском языке;

наименование населенного пункта на русском языке;

название улицы на казахском языке;

название улицы на русском языке;

тип строения (в случае наличия);

номер строения;

номер блока (в случае наличия);

номер корпуса (в случае наличия);

тип помещения (в случае наличия);

номер помещения;

номер офиса;

сведения об учредителях юридических лиц:

БИН (в случае наличия);

страна инкорпорации;

регистрационный номер в стране инкорпорации (для нерезидентов);

дата (пере) регистрации;

полное наименование на казахском языке;

полное наименование на русском языке;

сведения об учредителях физических лиц:

страна постоянного местожительства;

принадлежность к гражданству;

страна гражданства;

ИИН (в случае наличия);

налоговый номер в стране инкорпорации (для нерезидентов);

фамилия;

имя;

отчество (при его наличии);

общее количество участников, учредителей;

в том числе физических лиц;

в том числе юридических лиц;

сведения о головной организации филиала или представительства:

БИН (в случае наличия);

страна инкорпорации;

регистрационный номер в стране инкорпорации (для нерезидентов);

дата (пере) регистрации;

полное наименование на казахском языке;

полное наименование на русском языке;

вид деятельности (для нерезидентов);

Центральный государственный орган, осуществляющий регулирование деятельности в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности, предоставляет сведения о субъектах предпринимательства из депозитария финансовой отчетности организаций публичного интереса:

БИН/ИИН;

дата государственной регистрации;

базовые показатели;

профиль;

особые данные;

исполнительный орган;

аффилированные лица;

разрешения;

совет директоров/наблюдательный совет;

данные об учредителях;

финансовая отчетность по формам, установленным нормативными правовыми актами для организаций публичного интереса;

финансовый анализ предприятия по представленному отчету (экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности, выполненный на основании включенной в депозитарии финансовой отчетности информации);

аудиторские отчеты;

решения органов управления;

учредительные документы;

информацию об акциях;

Верховный Суд РК предоставляет сведения по гражданским делам:

инстанция;

регион;

суд;

вид производства;

номер дела;

дата судебного акта;

вид судебного акта;

текст судебного акта;

Также сведения представляют ряд других уполномоченных органов.

Порядок использования реестра бизнес-партнеров

Информация о субъекте предпринимательства предоставляется пользователям в форме отображения сведений на портале реестра, а также в виде электронного документа, удостоверенного ЭЦП, для осуществления предпринимательской и иной деятельности, не противоречащей законодательству РК.

На портале реестра бизнес-партнеров осуществляется регистрация пользователей, поиск субъектов предпринимательства, запрос информации о субъектах предпринимательства, предоставление пользователям информации о субъектах предпринимательства.

Запросить сведения в отношении юридических и физических лиц, являющихся субъектом предпринимательства, можно при условии подтверждения статуса субъекта предпринимательства в реестре бизнес-партнеров.

Поиск субъектов предпринимательства осуществляется по следующим признакам: БИН или ИИН;

наименование и организационно-правовая форма юридического лица;

фамилия, имя и отчество (при его наличии) и (или) наименование индивидуального предпринимателя.

Пользователь реестра бизнес-партнеров осуществляет запрос информации о субъекте предпринимательства. Отчет формируется в течение 1 часа.

При этом реестр бизнес-партнеров регистрирует каждый факт проверки пользователем субъекта предпринимательства, предоставляет возможность пользователю получить в электронном виде отчет о факте проверки с указанием даты и времени проверки, отражением полученной информации, отражением значений скоринговых индексов, а также предоставляет субъектам предпринимательства возможность получить сведения о пользователях, запросивших информацию о нем, с указанием даты и времени запроса.

Для проверки потенциального контрагента сведения о государственной регистрации, видах осуществляемой деятельности, наличии/отсутствия в реестрах государственных органов, суммах уплаченных налогов и налоговой задолженности, сведения об имеющихся лицензиях, разрешениях на занятие отдельными видами деятельности, значение индекса добросовестности налогоплательщика предоставляются предпринимателям на портале реестра бизнес-партнеров бесплатно.

Приказ вводится в действие 31 июля 2023 года.