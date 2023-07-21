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Законодательство РК

Предприниматели смогут самостоятельно оценить добросовестность контрагентов

Предприниматели смогут проверить добросовестность контрагентов в реестре бизнес-партнеров Фото: pexels
Министр национальной экономики приказом от 14 июля 2023 года утвердил "Правила создания, ведения и использования реестра бизнес-партнеров", сообщает Zakon.kz.

Согласно утвержденным правилам, реестр бизнес-партнеров – информационная система, интегрированная с объектами информатизации государственных органов и организаций, содержащая сведения о субъектах предпринимательства, не составляющие охраняемую законами тайну.

Реестр бизнес-партнеров нужен для того, чтобы предприниматели могли самостоятельно оценить добросовестность потенциального контрагента на основе информации, содержащейся в нем.

Пользователями реестра бизнес-партнеров являются физические и юридические лица.

Реестр бизнес-партнеров создает НПП "Атамекен". При этом информационный обмен системы реестра бизнес-партнеров с шлюзом "электронного правительства" (ШЭП) осуществляется через электронные сообщения в режиме "запрос – ответ" с использованием ЭЦП.

Доступ к сервису предоставляется круглосуточно, за исключением технических перерывов, о которых пользователей заранее уведомляют и технических сбоев.

По каким параметрам можно оценить контрагента (Скоринговые индексы)

Пользователям реестра бизнес-партнеров доступны скоринговые индексы, присваиваемые субъектам предпринимательства:

  • индекс добросовестности налогоплательщика – показатель вероятности, что потенциальный партнер применяет сделки (операции), по которым действия по выписке счета-фактуры и (или) иного документа могут признаны судом или постановлением органа уголовного преследования о прекращении досудебного расследования по нереабилитирующим основаниям совершенными без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров;
  • индекс финансовой устойчивости – показатель вероятности, что контрагент не сможет выполнить свои обязательства из-за имеющихся финансовых проблем;
  • индекс платежной дисциплины – показатель вероятности, что у предпринимателя могут возникнуть проблемы с получением оплаты от контрагента;
  • индекс деловой репутации – сводный показатель, объединяющий совокупность всех факторов.

Реестр бизнес-партнеров включает сервис по расчету скоринговых индексов. При этом при расчете скоринговых индексов, использующих сведения, составляющих налоговую, таможенную тайну и персональные данные, применяются предварительные индексы.

Предварительные индексы представляют собой присвоение предпринимателю значения риска в числовом выражении либо числового значения риска с отнесением к определенной категории риска (высокий, средний, низкий).

Окончательный расчет скоринговых индексов, осуществляется сервисом реестра бизнес-партнеров по расчету скоринговых индексов на основании информации, полученной от государственных органов, открытых источников информации, других источников данных, а также полученных значений предварительных индексов.

Расчет предварительных индексов осуществляет государственный орган, являющийся владельцем налоговой, таможенной тайны и персональных данных, на основании алгоритма расчета, предоставляемого НПП.

Сохранение налоговой, таможенной тайны и персональных данных

Для обеспечения сохранения налоговой, таможенной тайны и персональных данных при разработке алгоритма расчета скоринговых индексов и предварительных индексов:

  • НПП предоставляет госорганам требования к выборке субъектов предпринимательства для формирования обезличенных тестовых данных;
  • госорганы предоставляют выборку обезличенных данных по субъектам предпринимательства на основании предоставленных требований к тестовым данным;
  • для формирования выборки обезличенных тестовых данных по субъектам предпринимательства госорган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет, формирует произвольным образом сформированный список предпринимателей и присваивает им идентификационный номер;
  • госорганы предоставляют обезличенные данные по предпринимателям согласно списку предпринимателей, сформированному госорганом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет;
  • НПП на основании полученных обезличенных данных по предпринимателям осуществляет разработку алгоритма расчета скоринговых и предварительных индексов для каждого госоргана.

Порядок ведения реестра

Пользователь реестра бизнес-партнеров получает следующие сведения о предпринимателях:

  • отчет, содержащий сведения о субъекте предпринимательства, основанные на данных из информационных систем госорганов и открытых источников;
  • информацию о включении субъекта предпринимательства в реестры, списки, перечни, формируемые уполномоченными госорганами согласно их компетенции.

Информация о субъектах предпринимательства формируется посредством информационного взаимодействия с государственными органами и иными владельцами данных.

Так, КГД представляет следующие сведения о зарегистрированных субъектах предпринимательства за последние 3 года:

  • БИН/ИИН;
  • дата постановки на учет (государственная регистрация);
  • дата снятия с регистрационного учета;
  • причина снятия с регистрационного учета;
  • дата начала и окончания приостановления деятельности;
  • резидентство налогоплательщика;
  • налоговый орган – место регистрации налогоплательщика;
  • применяемый налоговый режим;
  • данные о полугодовом графике налоговых проверок, проводимых по особому порядку на основе оценки степени риска;
  • данные о непредставлении налогоплательщиком (налоговым агентом) налоговой отчетности;
  • данные о реабилитации и банкротстве, не являющиеся конфиденциальной информацией;
  • данные о коэффициенте налоговой нагрузки налогоплательщика (налогового агента), рассчитываемом в порядке, определенном уполномоченным органом, за исключением физических лиц, не зарегистрированных в налоговых органах в качестве ИП и не занимающихся частной практикой;
  • данные о результатах категорирования налогоплательщиков в зависимости от степени риска;
  • сумма налогов и платежей в бюджет, уплаченных (перечисленных) налогоплательщиком (налоговым агентом), за исключением физических лиц;
  • сумма налоговой задолженности налогоплательщика (налогового агента);
  • данные о представлении налогоплательщиком налогового заявления о проведении налоговой проверки в связи с ликвидацией (прекращением деятельности);
  • данные о мерах ответственности, примененных в отношении налогоплательщика (налогового агента), нарушившего налоговое законодательство РК;
  • данные (БИН/ИИН субъекта предпринимательства) о наличии (отсутствии) регистрации в качестве налогоплательщика нерезидента, осуществляющего деятельность через постоянное учреждение, структурное подразделение или без образования постоянного учреждения.

При этом при расчете индексов КГД использует следующие сведения о зарегистрированных субъектах предпринимательства за последние 3 года:

  • уставный капитал;
  • совокупный капитал;
  • совокупные активы;
  • совокупные обязательства;
  • основные средства;
  • сумма налогов и таможенных платежей в бюджет, уплаченных (перечисленных) налогоплательщиком (налоговым агентом), с разбивкой по видам;
  • общая сумма уплаченных налогов;
  • совокупный годовой доход с учетом корректировок;
  • налогооблагаемый доход с учетом понесенных убытков;
  • корпоративный подоходный налог;
  • всего вычетов;
  • налог на добавленную стоимость;
  • сумма возврата налогоплательщику из бюджета превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога;
  • налог на имущество;
  • налог на транспорт;
  • численность персонала;
  • отчисления с фонда оплаты труда (с разбивкой по видам налогов);
  • списки зарегистрированных субъектов предпринимательства;
  • бездействующих налогоплательщиков;
  • признанных лжепредприятиями;
  • отсутствующих по юридическому адресу;
  • признанных банкротами;
  • признанных бездействующими;
  • регистрация которых признана недействительной;
  • реорганизованных с нарушением норм Налогового кодекса;
  • имеющих налоговую задолженность;

Министерство юстиции представляет сведения о зарегистрированных, действующих, ликвидированных и иных субъектах предпринимательства, в том числе:

  • идентификационные сведения;
  • БИН;
  • статус субъекта;
  • регистрирующий орган, зарегистрировавший организацию;
  • дата первичной регистрации;
  • дата последней перерегистрации (в случае наличия);
  • наименование на казахском языке;
  • наименование на русском языке;
  • наименование на английском языке (в случае наличия);
  • сокращенное наименование на казахском языке (в случае наличия);
  • сокращенное наименование на русском языке (в случае наличия);
  • сокращенное наименование на английском языке (в случае наличия);
  • форма организации;
  • организационно-правовая форма (в случае наличия);
  • тип частного предпринимательства (в случае наличия);
  • классификационные данные юридического лица:
  • способ образования (для юридических лиц);
  • форма собственности;
  • коммерческая организация;
  • субъект предпринимательства (для юридических лиц);
  • международная организация (для юридических лиц);
  • с участием иностранных инвесторов (для юридических лиц);
  • с участием лиц без гражданства (для юридических лиц);
  • деятельность осуществляется по типовому уставу (для юридических лиц);
  • сведения о филиалах, представительствах;
  • сведения о ликвидации;
  • основание прекращения деятельности;
  • тип ликвидации;
  • дата решения о ликвидации;
  • дата регистрации ликвидации;
  • вид реорганизации;
  • БИН правопреемника;
  • руководитель:
  • сведения о должности руководителя (в случае наличия);
  • должность руководителя (в случае наличия);
  • дата назначения (в случае наличия);
  • дата отстранения от должности или утраты силы назначения на должность управляющего (в случае наличия);
  • страна постоянного местожительства;
  • страна гражданства;
  • принадлежность к гражданству;
  • ИИН (в случае наличия);
  • фамилия;
  • имя;
  • отчество (при его наличии);
  • виды деятельности:
  • основной вид деятельности;
  • код общего классификатора видов экономической деятельности (далее – ОКЭД);
  • название вида деятельности на казахском языке;
  • название вида деятельности на русском языке;
  • адрес местонахождения:
  • регистрационный код адреса (в случае наличия);
  • почтовый индекс;
  • код по классификатору административно-территориальных объектов (далее – КАТО);
  • код геонима (в случае наличия);
  • наименование области на казахском языке;
  • наименование области на русском языке;
  • наименование района на казахском языке;
  • наименование района на русском языке;
  • наименование сельского округа на казахском языке;
  • наименование сельского округа на русском языке;
  • наименование населенного пункта на казахском языке;
  • наименование населенного пункта на русском языке;
  • название улицы на казахском языке;
  • название улицы на русском языке;
  • тип строения (в случае наличия);
  • номер строения;
  • номер блока (в случае наличия);
  • номер корпуса (в случае наличия);
  • тип помещения (в случае наличия);
  • номер помещения;
  • номер офиса;
  • сведения об учредителях юридических лиц:
  • БИН (в случае наличия);
  • страна инкорпорации;
  • регистрационный номер в стране инкорпорации (для нерезидентов);
  • дата (пере) регистрации;
  • полное наименование на казахском языке;
  • полное наименование на русском языке;
  • сведения об учредителях физических лиц:
  • страна постоянного местожительства;
  • принадлежность к гражданству;
  • страна гражданства;
  • ИИН (в случае наличия);
  • налоговый номер в стране инкорпорации (для нерезидентов);
  • фамилия;
  • имя;
  • отчество (при его наличии);
  • общее количество участников, учредителей;
  • в том числе физических лиц;
  • в том числе юридических лиц;
  • сведения о головной организации филиала или представительства:
  • БИН (в случае наличия);
  • страна инкорпорации;
  • регистрационный номер в стране инкорпорации (для нерезидентов);
  • дата (пере) регистрации;
  • полное наименование на казахском языке;
  • полное наименование на русском языке;
  • вид деятельности (для нерезидентов);

Центральный государственный орган, осуществляющий регулирование деятельности в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности, предоставляет сведения о субъектах предпринимательства из депозитария финансовой отчетности организаций публичного интереса:

  • БИН/ИИН;
  • дата государственной регистрации;
  • базовые показатели;
  • профиль;
  • особые данные;
  • исполнительный орган;
  • аффилированные лица;
  • разрешения;
  • совет директоров/наблюдательный совет;
  • данные об учредителях;
  • финансовая отчетность по формам, установленным нормативными правовыми актами для организаций публичного интереса;
  • финансовый анализ предприятия по представленному отчету (экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности, выполненный на основании включенной в депозитарии финансовой отчетности информации);
  • аудиторские отчеты;
  • решения органов управления;
  • учредительные документы;
  • информацию об акциях;

Верховный Суд РК предоставляет сведения по гражданским делам:

  • инстанция;
  • регион;
  • суд;
  • вид производства;
  • номер дела;
  • дата судебного акта;
  • вид судебного акта;
  • текст судебного акта;

Также сведения представляют ряд других уполномоченных органов.

Порядок использования реестра бизнес-партнеров

Информация о субъекте предпринимательства предоставляется пользователям в форме отображения сведений на портале реестра, а также в виде электронного документа, удостоверенного ЭЦП, для осуществления предпринимательской и иной деятельности, не противоречащей законодательству РК.

На портале реестра бизнес-партнеров осуществляется регистрация пользователей, поиск субъектов предпринимательства, запрос информации о субъектах предпринимательства, предоставление пользователям информации о субъектах предпринимательства.

Запросить сведения в отношении юридических и физических лиц, являющихся субъектом предпринимательства, можно при условии подтверждения статуса субъекта предпринимательства в реестре бизнес-партнеров.

Поиск субъектов предпринимательства осуществляется по следующим признакам:

  • БИН или ИИН;
  • наименование и организационно-правовая форма юридического лица;
  • фамилия, имя и отчество (при его наличии) и (или) наименование индивидуального предпринимателя.

Пользователь реестра бизнес-партнеров осуществляет запрос информации о субъекте предпринимательства. Отчет формируется в течение 1 часа.

При этом реестр бизнес-партнеров регистрирует каждый факт проверки пользователем субъекта предпринимательства, предоставляет возможность пользователю получить в электронном виде отчет о факте проверки с указанием даты и времени проверки, отражением полученной информации, отражением значений скоринговых индексов, а также предоставляет субъектам предпринимательства возможность получить сведения о пользователях, запросивших информацию о нем, с указанием даты и времени запроса.

Для проверки потенциального контрагента сведения о государственной регистрации, видах осуществляемой деятельности, наличии/отсутствия в реестрах государственных органов, суммах уплаченных налогов и налоговой задолженности, сведения об имеющихся лицензиях, разрешениях на занятие отдельными видами деятельности, значение индекса добросовестности налогоплательщика предоставляются предпринимателям на портале реестра бизнес-партнеров бесплатно.

Приказ вводится в действие 31 июля 2023 года.

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