Предприниматели смогут самостоятельно оценить добросовестность контрагентов
Согласно утвержденным правилам, реестр бизнес-партнеров – информационная система, интегрированная с объектами информатизации государственных органов и организаций, содержащая сведения о субъектах предпринимательства, не составляющие охраняемую законами тайну.
Реестр бизнес-партнеров нужен для того, чтобы предприниматели могли самостоятельно оценить добросовестность потенциального контрагента на основе информации, содержащейся в нем.
Пользователями реестра бизнес-партнеров являются физические и юридические лица.
Реестр бизнес-партнеров создает НПП "Атамекен". При этом информационный обмен системы реестра бизнес-партнеров с шлюзом "электронного правительства" (ШЭП) осуществляется через электронные сообщения в режиме "запрос – ответ" с использованием ЭЦП.
Доступ к сервису предоставляется круглосуточно, за исключением технических перерывов, о которых пользователей заранее уведомляют и технических сбоев.
По каким параметрам можно оценить контрагента (Скоринговые индексы)
Пользователям реестра бизнес-партнеров доступны скоринговые индексы, присваиваемые субъектам предпринимательства:
- индекс добросовестности налогоплательщика – показатель вероятности, что потенциальный партнер применяет сделки (операции), по которым действия по выписке счета-фактуры и (или) иного документа могут признаны судом или постановлением органа уголовного преследования о прекращении досудебного расследования по нереабилитирующим основаниям совершенными без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров;
- индекс финансовой устойчивости – показатель вероятности, что контрагент не сможет выполнить свои обязательства из-за имеющихся финансовых проблем;
- индекс платежной дисциплины – показатель вероятности, что у предпринимателя могут возникнуть проблемы с получением оплаты от контрагента;
- индекс деловой репутации – сводный показатель, объединяющий совокупность всех факторов.
Реестр бизнес-партнеров включает сервис по расчету скоринговых индексов. При этом при расчете скоринговых индексов, использующих сведения, составляющих налоговую, таможенную тайну и персональные данные, применяются предварительные индексы.
Предварительные индексы представляют собой присвоение предпринимателю значения риска в числовом выражении либо числового значения риска с отнесением к определенной категории риска (высокий, средний, низкий).
Окончательный расчет скоринговых индексов, осуществляется сервисом реестра бизнес-партнеров по расчету скоринговых индексов на основании информации, полученной от государственных органов, открытых источников информации, других источников данных, а также полученных значений предварительных индексов.
Расчет предварительных индексов осуществляет государственный орган, являющийся владельцем налоговой, таможенной тайны и персональных данных, на основании алгоритма расчета, предоставляемого НПП.
Сохранение налоговой, таможенной тайны и персональных данных
Для обеспечения сохранения налоговой, таможенной тайны и персональных данных при разработке алгоритма расчета скоринговых индексов и предварительных индексов:
- НПП предоставляет госорганам требования к выборке субъектов предпринимательства для формирования обезличенных тестовых данных;
- госорганы предоставляют выборку обезличенных данных по субъектам предпринимательства на основании предоставленных требований к тестовым данным;
- для формирования выборки обезличенных тестовых данных по субъектам предпринимательства госорган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет, формирует произвольным образом сформированный список предпринимателей и присваивает им идентификационный номер;
- госорганы предоставляют обезличенные данные по предпринимателям согласно списку предпринимателей, сформированному госорганом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет;
- НПП на основании полученных обезличенных данных по предпринимателям осуществляет разработку алгоритма расчета скоринговых и предварительных индексов для каждого госоргана.
Порядок ведения реестра
Пользователь реестра бизнес-партнеров получает следующие сведения о предпринимателях:
- отчет, содержащий сведения о субъекте предпринимательства, основанные на данных из информационных систем госорганов и открытых источников;
- информацию о включении субъекта предпринимательства в реестры, списки, перечни, формируемые уполномоченными госорганами согласно их компетенции.
Информация о субъектах предпринимательства формируется посредством информационного взаимодействия с государственными органами и иными владельцами данных.
Так, КГД представляет следующие сведения о зарегистрированных субъектах предпринимательства за последние 3 года:
- БИН/ИИН;
- дата постановки на учет (государственная регистрация);
- дата снятия с регистрационного учета;
- причина снятия с регистрационного учета;
- дата начала и окончания приостановления деятельности;
- резидентство налогоплательщика;
- налоговый орган – место регистрации налогоплательщика;
- применяемый налоговый режим;
- данные о полугодовом графике налоговых проверок, проводимых по особому порядку на основе оценки степени риска;
- данные о непредставлении налогоплательщиком (налоговым агентом) налоговой отчетности;
- данные о реабилитации и банкротстве, не являющиеся конфиденциальной информацией;
- данные о коэффициенте налоговой нагрузки налогоплательщика (налогового агента), рассчитываемом в порядке, определенном уполномоченным органом, за исключением физических лиц, не зарегистрированных в налоговых органах в качестве ИП и не занимающихся частной практикой;
- данные о результатах категорирования налогоплательщиков в зависимости от степени риска;
- сумма налогов и платежей в бюджет, уплаченных (перечисленных) налогоплательщиком (налоговым агентом), за исключением физических лиц;
- сумма налоговой задолженности налогоплательщика (налогового агента);
- данные о представлении налогоплательщиком налогового заявления о проведении налоговой проверки в связи с ликвидацией (прекращением деятельности);
- данные о мерах ответственности, примененных в отношении налогоплательщика (налогового агента), нарушившего налоговое законодательство РК;
- данные (БИН/ИИН субъекта предпринимательства) о наличии (отсутствии) регистрации в качестве налогоплательщика нерезидента, осуществляющего деятельность через постоянное учреждение, структурное подразделение или без образования постоянного учреждения.
При этом при расчете индексов КГД использует следующие сведения о зарегистрированных субъектах предпринимательства за последние 3 года:
- уставный капитал;
- совокупный капитал;
- совокупные активы;
- совокупные обязательства;
- основные средства;
- сумма налогов и таможенных платежей в бюджет, уплаченных (перечисленных) налогоплательщиком (налоговым агентом), с разбивкой по видам;
- общая сумма уплаченных налогов;
- совокупный годовой доход с учетом корректировок;
- налогооблагаемый доход с учетом понесенных убытков;
- корпоративный подоходный налог;
- всего вычетов;
- налог на добавленную стоимость;
- сумма возврата налогоплательщику из бюджета превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога;
- налог на имущество;
- налог на транспорт;
- численность персонала;
- отчисления с фонда оплаты труда (с разбивкой по видам налогов);
- списки зарегистрированных субъектов предпринимательства;
- бездействующих налогоплательщиков;
- признанных лжепредприятиями;
- отсутствующих по юридическому адресу;
- признанных банкротами;
- признанных бездействующими;
- регистрация которых признана недействительной;
- реорганизованных с нарушением норм Налогового кодекса;
- имеющих налоговую задолженность;
Министерство юстиции представляет сведения о зарегистрированных, действующих, ликвидированных и иных субъектах предпринимательства, в том числе:
- идентификационные сведения;
- БИН;
- статус субъекта;
- регистрирующий орган, зарегистрировавший организацию;
- дата первичной регистрации;
- дата последней перерегистрации (в случае наличия);
- наименование на казахском языке;
- наименование на русском языке;
- наименование на английском языке (в случае наличия);
- сокращенное наименование на казахском языке (в случае наличия);
- сокращенное наименование на русском языке (в случае наличия);
- сокращенное наименование на английском языке (в случае наличия);
- форма организации;
- организационно-правовая форма (в случае наличия);
- тип частного предпринимательства (в случае наличия);
- классификационные данные юридического лица:
- способ образования (для юридических лиц);
- форма собственности;
- коммерческая организация;
- субъект предпринимательства (для юридических лиц);
- международная организация (для юридических лиц);
- с участием иностранных инвесторов (для юридических лиц);
- с участием лиц без гражданства (для юридических лиц);
- деятельность осуществляется по типовому уставу (для юридических лиц);
- сведения о филиалах, представительствах;
- сведения о ликвидации;
- основание прекращения деятельности;
- тип ликвидации;
- дата решения о ликвидации;
- дата регистрации ликвидации;
- вид реорганизации;
- БИН правопреемника;
- руководитель:
- сведения о должности руководителя (в случае наличия);
- должность руководителя (в случае наличия);
- дата назначения (в случае наличия);
- дата отстранения от должности или утраты силы назначения на должность управляющего (в случае наличия);
- страна постоянного местожительства;
- страна гражданства;
- принадлежность к гражданству;
- ИИН (в случае наличия);
- фамилия;
- имя;
- отчество (при его наличии);
- виды деятельности:
- основной вид деятельности;
- код общего классификатора видов экономической деятельности (далее – ОКЭД);
- название вида деятельности на казахском языке;
- название вида деятельности на русском языке;
- адрес местонахождения:
- регистрационный код адреса (в случае наличия);
- почтовый индекс;
- код по классификатору административно-территориальных объектов (далее – КАТО);
- код геонима (в случае наличия);
- наименование области на казахском языке;
- наименование области на русском языке;
- наименование района на казахском языке;
- наименование района на русском языке;
- наименование сельского округа на казахском языке;
- наименование сельского округа на русском языке;
- наименование населенного пункта на казахском языке;
- наименование населенного пункта на русском языке;
- название улицы на казахском языке;
- название улицы на русском языке;
- тип строения (в случае наличия);
- номер строения;
- номер блока (в случае наличия);
- номер корпуса (в случае наличия);
- тип помещения (в случае наличия);
- номер помещения;
- номер офиса;
- сведения об учредителях юридических лиц:
- БИН (в случае наличия);
- страна инкорпорации;
- регистрационный номер в стране инкорпорации (для нерезидентов);
- дата (пере) регистрации;
- полное наименование на казахском языке;
- полное наименование на русском языке;
- сведения об учредителях физических лиц:
- страна постоянного местожительства;
- принадлежность к гражданству;
- страна гражданства;
- ИИН (в случае наличия);
- налоговый номер в стране инкорпорации (для нерезидентов);
- фамилия;
- имя;
- отчество (при его наличии);
- общее количество участников, учредителей;
- в том числе физических лиц;
- в том числе юридических лиц;
- сведения о головной организации филиала или представительства:
- БИН (в случае наличия);
- страна инкорпорации;
- регистрационный номер в стране инкорпорации (для нерезидентов);
- дата (пере) регистрации;
- полное наименование на казахском языке;
- полное наименование на русском языке;
- вид деятельности (для нерезидентов);
Центральный государственный орган, осуществляющий регулирование деятельности в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности, предоставляет сведения о субъектах предпринимательства из депозитария финансовой отчетности организаций публичного интереса:
- БИН/ИИН;
- дата государственной регистрации;
- базовые показатели;
- профиль;
- особые данные;
- исполнительный орган;
- аффилированные лица;
- разрешения;
- совет директоров/наблюдательный совет;
- данные об учредителях;
- финансовая отчетность по формам, установленным нормативными правовыми актами для организаций публичного интереса;
- финансовый анализ предприятия по представленному отчету (экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности, выполненный на основании включенной в депозитарии финансовой отчетности информации);
- аудиторские отчеты;
- решения органов управления;
- учредительные документы;
- информацию об акциях;
Верховный Суд РК предоставляет сведения по гражданским делам:
- инстанция;
- регион;
- суд;
- вид производства;
- номер дела;
- дата судебного акта;
- вид судебного акта;
- текст судебного акта;
Также сведения представляют ряд других уполномоченных органов.
Порядок использования реестра бизнес-партнеров
Информация о субъекте предпринимательства предоставляется пользователям в форме отображения сведений на портале реестра, а также в виде электронного документа, удостоверенного ЭЦП, для осуществления предпринимательской и иной деятельности, не противоречащей законодательству РК.
На портале реестра бизнес-партнеров осуществляется регистрация пользователей, поиск субъектов предпринимательства, запрос информации о субъектах предпринимательства, предоставление пользователям информации о субъектах предпринимательства.
Запросить сведения в отношении юридических и физических лиц, являющихся субъектом предпринимательства, можно при условии подтверждения статуса субъекта предпринимательства в реестре бизнес-партнеров.
Поиск субъектов предпринимательства осуществляется по следующим признакам:
- БИН или ИИН;
- наименование и организационно-правовая форма юридического лица;
- фамилия, имя и отчество (при его наличии) и (или) наименование индивидуального предпринимателя.
Пользователь реестра бизнес-партнеров осуществляет запрос информации о субъекте предпринимательства. Отчет формируется в течение 1 часа.
При этом реестр бизнес-партнеров регистрирует каждый факт проверки пользователем субъекта предпринимательства, предоставляет возможность пользователю получить в электронном виде отчет о факте проверки с указанием даты и времени проверки, отражением полученной информации, отражением значений скоринговых индексов, а также предоставляет субъектам предпринимательства возможность получить сведения о пользователях, запросивших информацию о нем, с указанием даты и времени запроса.
Для проверки потенциального контрагента сведения о государственной регистрации, видах осуществляемой деятельности, наличии/отсутствия в реестрах государственных органов, суммах уплаченных налогов и налоговой задолженности, сведения об имеющихся лицензиях, разрешениях на занятие отдельными видами деятельности, значение индекса добросовестности налогоплательщика предоставляются предпринимателям на портале реестра бизнес-партнеров бесплатно.
Приказ вводится в действие 31 июля 2023 года.