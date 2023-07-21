Нацбанк поддержал тенге: что повлияло на ослабление нацвалюты

Открытая позиция по операциям Нацбанка РК выросла до 4,7 трлн тенге. Изъятие таких объемов свободной тенговой ликвидности поддерживает нацвалюту, сообщает Zakon.kz.

В четверг национальная валюта Казахстана оказалась под умеренным давлением продавцов, несмотря на благоприятные внешние условия, в том числе высокие цены на нефть и улучшение аппетита к риску, говорится в сообщении Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

По итогам торгов курс вырос до отметки 443,98 тенге за доллар. При этом торговая активность на рынке снизилась. Отметим, что в среду курс укрепился до 442,68 тенге за доллар.

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

"Небольшое ослабление нацвалюты могло происходить под влиянием внутренних факторов, главными среди которых можно отметить привлекательность курса для среднесрочных покупок, увеличение импортных поставок – импорт вырос за январь-май текущего на 39%, выплаты по внешнему долгу и покупки инвалюты для ЕНПФ с целью для поддержания валютной доли на отметке 30%". АФК

По данным АФК, ставки на денежном рынке в четверг продемонстрировали небольшое разностороннее изменение. При этом совокупный объем торгов составил 953,8 млрд тенге. Это меньше среднесуточного объема в текущем месяце, который составляет 1 005,7 млрд тенге.

"Между тем открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи отметки 4,7 трлн тенге задолженности перед рынком, что является максимальным значением с ноября 2021 года". АФК

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

В ассоциации отмечают, что большой объем изъятия свободной тенговой ликвидности поддерживает нацвалюту, сдерживая переток этой ликвидности на валютный рынок.