Посла Кыргызстана вызвали в МИД Украины из-за торговли запрещенными технологиями

Для объяснений в связи с поставками через Кыргызстан в Россию продукции двойного назначения в МИД Украины вызвали посла Кыргызстана в Украине Идриса Кадыркулова, сообщает Zakon.kz.

По данным МИД Украины, посла вызвали для получения объяснений по информации об использовании юрисдикции Кыргызстана для обхода санкций против России. В частности – поставки продукции двойного назначения и высокотехнологичных компонентов и изделий, которые могут использоваться для изготовления оружия.

Внимание дипломата привлекли к тому, что Кыргызстан, как член мирового сообщества, должен ответственно относиться к соблюдению международной санкционной политики против России.

"Реэкспорт с территории Кыргызстана в РФ товаров, которые могут использоваться для оснащения военной техники, будет расцениваться украинской стороной как недружественные действия". МИД Украины

20 июля Минфин США внес в санкционный список четыре компании из КР "за сотрудничество с Россией".

Ранее The Washington Post сообщил, что в отношении Кыргызстана могут быть введены санкции. В публикации говорилось, что в Центральной Азии организовали скрытую систему поставки запрещенных технологий в Россию.



Глава Кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров заявлял, что власти страны примут меры, чтобы санкционные товары не пересекали границу.