Навели шороху: полиция установила, кто разбросал "шприцы" в кинотеатре Алматы
Ранее алматинка сняла на видео, как после просмотра фильма в зале кинотеатра обнаружила валяющиеся на полу предметы, похожие на шприцы. Подписчики паблика, в котором была опубликована запись, предположили, что находка могла принадлежать наркозависимым людям или пациентам с ВИЧ. Люди стали опасаться, что существует риск подхватить различные инфекции.
Рассеянный техник
На публикацию отреагировала администрация кинотеатра и провела целое расследование, чтобы установить нарушителя. Проведенные проверки, в частности изучение камер видеонаблюдения, показали, что мусор оставлен вовсе не посетителями, а сотрудником кинозала, который ими создавал спецэффект дождя во время показа фильма.
"После просмотра камер наблюдения в кинозале 15 4DX (со спецэффектами) выяснилось, что сотрудник кинотеатра (техник) производил техническое обслуживание системы спецэффектов "дождь" под креслами посетителей (в систему спецэффекта вода подается через пластиковые трубки) и, к сожалению, забыл убрать за собой фрагменты расходных материалов", – прокомментировала пресс-служба ТРЦ "Mega Alma-Ata".
В торговом центре добавили, что инцидент расследовала полиция, которая нарушений не выявила.
"В кинотеатр прибыли сотрудники ДВД Алматы, проверили записи с камер видеонаблюдения и расходные материалы, правонарушений обнаружено не было".Пресс-служба ТРЦ "Mega Alma-Ata"
Более того, коммерческий директор сети кинотеатров Chaplin Cinemas Дмитрий Кириенко даже заявил, что на видео не медицинские шприцы, а специальное оборудование для капельной системы, которой оснащен кинозал. Накануне техник проводил работу по его замене и забыл все убрать.
Зараженные шприцы
В целом, в мире страшилки про инфецированные шприцы существуют давно. Якобы специально оставляют в кинотеатрах воткнутыми в кресла иглы с зараженной кровью. В связи с этим редакция Zakon.kz решила рассмотреть версию, которой опасались алматинцы, и выяснить, могла ли быть опасна находка в таком случае.
Разобраться в этом вопросе нам помогла заведующая отделом профилактики заболеваний и связи с общественностью Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний Жаннат Мусина.
По ее словам, нахождение использованных шприцов в общественных местах представляет потенциальную угрозу для здоровья общественности. Однако необходимо учесть ряд факторов.
- Для того чтобы произошло заражение ВИЧ или другими инфекциями, которые могут передаваться гемоконтактным (через кровь) путем, такими как гепатит B и C, вирус должен попасть непосредственно в кровоток человека. Такое может произойти, если человек случайно уколется шприцем. Однако вероятность такого случая не очень велика, особенно если люди осведомлены о том, что делать при обнаружении использованного шприца;
- ВИЧ и многие другие вирусы не выживают в окружающей среде в течение длительного времени. Это означает, что, если шприц был брошен некоторое время назад, риск заражения вирусом ВИЧ весьма низок, потому что он погиб и не размножается.
"Таким образом, хотя теоретически существует риск заражения ВИЧ или другими кровеносными инфекциями через такие шприцы, вероятность такого сценария крайне низкая. Но наличие использованных шприцов в общественных местах – это все-таки серьезная проблема. Это может быть связано не только с возможностью заражения инфекциями, но и с риском получения случайной травмы".Заведующая отделом профилактики заболеваний и связи с общественностью Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний Жаннат Мусина
Не снимать на видео, а доложить о находке
Если обнаружен шприц, Жаннат Мусина советует сразу обратиться в соответствующие службы, чтобы он не нанес никому вред и безопасно его утилизировать. Не следует неизвестную находку брать в руки или перемещать.
Если случилось так, что вы случайно укололись иглой в общественных местах, следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Врачи обследуют вас и подскажут, что делать дальше. А в случае потенциального воздействия ВИЧ рекомендуется профилактика антиретровирусными препаратами в течение трех дней.