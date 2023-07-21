Навели шороху: полиция установила, кто разбросал "шприцы" в кинотеатре Алматы

Видео с разбросанными "шприцами" в кинотеатре привело в ужас алматинцев. Многие подумали, что ими могли пользоваться наркоманы или пациенты с ВИЧ. Однако на деле все оказалось проще. Корреспондент Zakon.kz расскажет, кому принадлежали медицинские изделия.

Ранее алматинка сняла на видео, как после просмотра фильма в зале кинотеатра обнаружила валяющиеся на полу предметы, похожие на шприцы. Подписчики паблика, в котором была опубликована запись, предположили, что находка могла принадлежать наркозависимым людям или пациентам с ВИЧ. Люди стали опасаться, что существует риск подхватить различные инфекции.

Рассеянный техник

На публикацию отреагировала администрация кинотеатра и провела целое расследование, чтобы установить нарушителя. Проведенные проверки, в частности изучение камер видеонаблюдения, показали, что мусор оставлен вовсе не посетителями, а сотрудником кинозала, который ими создавал спецэффект дождя во время показа фильма.

"После просмотра камер наблюдения в кинозале 15 4DX (со спецэффектами) выяснилось, что сотрудник кинотеатра (техник) производил техническое обслуживание системы спецэффектов "дождь" под креслами посетителей (в систему спецэффекта вода подается через пластиковые трубки) и, к сожалению, забыл убрать за собой фрагменты расходных материалов", – прокомментировала пресс-служба ТРЦ "Mega Alma-Ata".

В торговом центре добавили, что инцидент расследовала полиция, которая нарушений не выявила.

"В кинотеатр прибыли сотрудники ДВД Алматы, проверили записи с камер видеонаблюдения и расходные материалы, правонарушений обнаружено не было". Пресс-служба ТРЦ "Mega Alma-Ata"

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Более того, коммерческий директор сети кинотеатров Chaplin Cinemas Дмитрий Кириенко даже заявил, что на видео не медицинские шприцы, а специальное оборудование для капельной системы, которой оснащен кинозал. Накануне техник проводил работу по его замене и забыл все убрать.

Зараженные шприцы

В целом, в мире страшилки про инфецированные шприцы существуют давно. Якобы специально оставляют в кинотеатрах воткнутыми в кресла иглы с зараженной кровью. В связи с этим редакция Zakon.kz решила рассмотреть версию, которой опасались алматинцы, и выяснить, могла ли быть опасна находка в таком случае.

Разобраться в этом вопросе нам помогла заведующая отделом профилактики заболеваний и связи с общественностью Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний Жаннат Мусина.

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По ее словам, нахождение использованных шприцов в общественных местах представляет потенциальную угрозу для здоровья общественности. Однако необходимо учесть ряд факторов.

Для того чтобы произошло заражение ВИЧ или другими инфекциями, которые могут передаваться гемоконтактным (через кровь) путем, такими как гепатит B и C, вирус должен попасть непосредственно в кровоток человека. Такое может произойти, если человек случайно уколется шприцем. Однако вероятность такого случая не очень велика, особенно если люди осведомлены о том, что делать при обнаружении использованного шприца;

ВИЧ и многие другие вирусы не выживают в окружающей среде в течение длительного времени. Это означает, что, если шприц был брошен некоторое время назад, риск заражения вирусом ВИЧ весьма низок, потому что он погиб и не размножается.

"Таким образом, хотя теоретически существует риск заражения ВИЧ или другими кровеносными инфекциями через такие шприцы, вероятность такого сценария крайне низкая. Но наличие использованных шприцов в общественных местах – это все-таки серьезная проблема. Это может быть связано не только с возможностью заражения инфекциями, но и с риском получения случайной травмы". Заведующая отделом профилактики заболеваний и связи с общественностью Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний Жаннат Мусина

Не снимать на видео, а доложить о находке

Если обнаружен шприц, Жаннат Мусина советует сразу обратиться в соответствующие службы, чтобы он не нанес никому вред и безопасно его утилизировать. Не следует неизвестную находку брать в руки или перемещать.

Если случилось так, что вы случайно укололись иглой в общественных местах, следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Врачи обследуют вас и подскажут, что делать дальше. А в случае потенциального воздействия ВИЧ рекомендуется профилактика антиретровирусными препаратами в течение трех дней.