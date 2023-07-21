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Китайца оштрафовали на 50 МРП за курение в самолете из Алматы в Кокшетау

Китайца оштрафовали за курение в самолете, летевшем в Кокшетау Фото: pixabay
Гражданина Китая, летевшего авиарейсом из Алматы в Кокшетау, оштрафовали за курение на борту. Иностранец заплатит за правонарушение более 172 тысячи тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Линейном управлении полиции аэропорта Кокшетау 21 июля, в правоохранительное ведомство поступила информация о том, что на борту самолета авиакомпании Qazaq Air, летевшего из Алматы, один из пассажиров допустил административное правонарушение – закурил сигарету. Как только воздушное судно приземлилось, нарушителя сняли с рейса и передали сотрудникам транспортной полиции.

Курильщиком оказался 48-летний гражданин Китая. Его привлекли к ответственности по ч. 1-2 ст. 441 КоАП РК ("Нарушение запрета потребления табачных изделий"). Иностранца оштрафовали на 50 МРП (172,5 тысячи тенге).

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Никита Дробны
Алматы Кокшетау
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