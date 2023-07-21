"Барыс" впервые вышел на лед перед новым сезоном КХЛ

Игроки столичного клуба "Барыс" начали предсезонную подготовку к играм чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Накануне вечером подопечные Андрея Скабелки первый раз опробовали каток "Барыс Арены" в новом сезоне, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!



Хоккеисты столичной дружины сначала прошли медицинское обследование, затем сдавали различные тесты на физическую готовность. И только после этого приступили к учебно-тренировочным сборам, выйдя на ледовый каток "Барыс Арены".





Фото: Instagram/barys_official

Первая тренировка казахстанского клуба прошла под руководством главного тренера "Барыса" Андрея Скабелки, который рассказал о некоторых целях на этот УТС в Астане.





До начала старта регулярного чемпионата КХЛ осталось 40 дней. Первый матч сезона астанчане сыграют 2 сентября, когда примут у себя дома "Салават Юлаев". А до этого "Барыс" заявился на два турнира: "Кубок Танеко" (Казань, 10-14 августа) и Мемориал имени Виктора Блинова (Омск, 20-25 августа).



Прошлый сезон "Барыс" закончил на последнем 11-м месте в Восточной конференции.