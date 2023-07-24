ВТБ (Казахстан): Более трети вкладов открывают клиенты в Алматы

ВТБ (Казахстан) проанализировал статистику по депозитам своих розничных клиентов за первое полугодие. Самыми бережливыми вкладчиками стали жители Алматы – на них приходится 35% всех классических сбережений в портфеле.

Чаще всего депозиты открывают на максимальный срок – 36 месяцев. Самым популярным продуктом в этом сегменте является вклад с возможностью пополнения и снятия – его выбирают 83% клиентов.



На втором месте по объему вкладов находится Астана – здесь клиенты открыли 14% от всех депозитов. На третьем месте – Караганда, где доля сбережений составила 7%. По количеству действующих депозитов также лидируют Астана – 12% и Караганда – 9%.

"Вкладчики ВТБ (Казахстан) на протяжении нескольких лет выбирают долгосрочные накопления, по которым можно зафиксировать максимальную доходность. Сегодня основной объем депозитов клиенты открывают в тенге – на них приходится 88% в портфеле сбережений. Помимо этого, мы отмечаем рост депозитов в рублях – во втором квартале их доля выросла почти вдвое. Спрос связан с желанием клиентов диверсифицировать свои вложения в другой валюте. На текущий момент ставка по депозиту в рублях в ВТБ составляет максимальные в Казахстане – 1% годовых". Директор Департамента розничного бизнеса ВТБ (Казахстан) Станислав Козьяков

В ВТБ (Казахстан) в рамках вклада "Комфортный" сроком от 6 до 36 месяцев можно получить гарантированную эффективную ставку вознаграждения до 16,3% годовых. По депозиту доступно пополнение и снятие в пределах неснижаемого остатка – 1 тысячи тенге. Вклад "Доходный" под 18,3% годовых можно оформить на срок от 3 до 36 месяцев. Минимальная сумма составляет 100 тыс. тенге. Продукт не предусматривает частичное снятие.

Депозиты возможно открыть как в отделениях банка, так и в дистанционных каналах – мобильном приложении VTB KZ Online.

Лицензия АРРФР РК №1.2.14/39 от 3 февраля 2020 года