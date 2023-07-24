Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

ВТБ (Казахстан): Более трети вкладов открывают клиенты в Алматы

ВТБ (Казахстан): более трети вкладов открывают клиенты в Алматы Фото: ВТБ (Казахстан)
ВТБ (Казахстан) проанализировал статистику по депозитам своих розничных клиентов за первое полугодие. Самыми бережливыми вкладчиками стали жители Алматы – на них приходится 35% всех классических сбережений в портфеле.

Чаще всего депозиты открывают на максимальный срок – 36 месяцев. Самым популярным продуктом в этом сегменте является вклад с возможностью пополнения и снятия – его выбирают 83% клиентов.

На втором месте по объему вкладов находится Астана – здесь клиенты открыли 14% от всех депозитов. На третьем месте – Караганда, где доля сбережений составила 7%. По количеству действующих депозитов также лидируют Астана – 12% и Караганда – 9%.

"Вкладчики ВТБ (Казахстан) на протяжении нескольких лет выбирают долгосрочные накопления, по которым можно зафиксировать максимальную доходность. Сегодня основной объем депозитов клиенты открывают в тенге – на них приходится 88% в портфеле сбережений. Помимо этого, мы отмечаем рост депозитов в рублях – во втором квартале их доля выросла почти вдвое. Спрос связан с желанием клиентов диверсифицировать свои вложения в другой валюте. На текущий момент ставка по депозиту в рублях в ВТБ составляет максимальные в Казахстане – 1% годовых".Директор Департамента розничного бизнеса ВТБ (Казахстан) Станислав Козьяков

В ВТБ (Казахстан) в рамках вклада "Комфортный" сроком от 6 до 36 месяцев можно получить гарантированную эффективную ставку вознаграждения до 16,3% годовых. По депозиту доступно пополнение и снятие в пределах неснижаемого остатка – 1 тысячи тенге. Вклад "Доходный" под 18,3% годовых можно оформить на срок от 3 до 36 месяцев. Минимальная сумма составляет 100 тыс. тенге. Продукт не предусматривает частичное снятие.

Депозиты возможно открыть как в отделениях банка, так и в дистанционных каналах – мобильном приложении VTB KZ Online.

Лицензия АРРФР РК №1.2.14/39 от 3 февраля 2020 года

Читайте также

Алматинцы отметили международный День торта

Единый оператор маркировки и прослеживаемости провел разъяснительную работу

В Сухопутных войсках завершается боевое слаживание подразделений

Анастасия Московчук
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самый древний гороскоп: кто вы по году рождения
Самый древний гороскоп: кто вы по году рождения
цветок, лотос
Гороскоп на 23 июля для всех знаков зодиака
курсы валют
Курсы валют в обменниках Казахстана
Главное к утру: борьба с пожаром в ВКО, наказание за проблесковые маячки и новый мост в Астане
Главное к утру: борьба с пожаром в ВКО, наказание за проблесковые маячки и новый мост в Астане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления