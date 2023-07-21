Православные Казахстана празднуют день явления чудотворной иконы

21 июля православные отмечают явление чудотворной иконы Казанской Божией Матери – одной из самых почитаемых православной церковью икон, сообщает Zakon.kz.

Казанскую икону Божьей Матери, прославившуюся чудесами, считают чудотворной. Именно этой иконой венчают молодых, ее вешают у детских кроваток. Перед Казанской иконой Божьей Матери молятся об исцелении глазных и других болезней, о защите дома от беды и пожара, избавлении от вражеских нашествий, благословении молодоженов, рождении детей, семейном благополучии.

Иконографически Казанскую икону принято относить к сокращенному оплечному (изображение по плечи) варианту Одигитрии, что в переводе с греческого означает "Путеводительница". В этом названии заложен определенный глубокий смысл.

Пресвятая Богородица является Путеводительницей людей к Богу. С одной стороны, это выражено в том, что она является Матерью Господа по плоти, тем самым низводя на людей благодать Божию, заступаясь за них пред Христом. С другой стороны, будучи человеком по природе, Богородица ведет каждого ко Христу.

Божьей Матери молятся о помощи в трудные периоды жизни, во время уныния, депрессии или сильного горя.

Кроме того, православные верят, что искренние молитвы к Богородице, которая имеет возможность молить Своего Сына о каждом из людей, точно будут услышаны.

Фото: АПН

История явления

В 1579 году в Казани произошел страшный пожар. Начался он около церкви Николы и перекинулся на Казанский кремль.

После этого маленькой девочке Матроне, дочери стрельца Даниила Онучина, во сне начала являться Пресвятая Богородица. Божья Матерь повелела 9-летней Матреше пойти на пепелище и откопать свою икону.

Девочке никто не поверил, но сон повторился во второй и третий раз. Тогда в страхе перед Богородицей дочь вместе с мамой пошли копать в том месте, что привиделось во сне. И посреди развалин действительно была найдена икона Пресвятой Богородицы, завернутая в кусок сукна.

Обретенную икону торжественно перенесли в храм святителя Николая, а оттуда после молебна с Крестным ходом в Благовещенский собор – первый православный храм города Казани, воздвигнутый Иоанном Грозным.

Предание гласит, что сразу стало ясно: икона чудотворная – во время крестного хода прозрели два казанских слепца Иосиф и Никита.

Список с чудотворной иконы был отправлен в Москву, и царь Иоанн Васильевич повелел построить церковь и женский монастырь на месте явления иконы. Первою инокиней и затем настоятельницей Богородицкого монастыря стала та самая благочестивая девица Матрона.

У алматинцев есть свой собор в честь иконы Божией матери "Казанская" – старинный храм, являющийся историческим наследием города. Здесь ежегодно собираются верующие на большой праздник.

Фото: АПН

Приметы на праздник

В народном календаре 21 июля – праздник Зажинки, или Прокопьев день, с этого времени начинали жать рожь.

Приметы этого дня говорят о том, каким будет остаток лета:

солнце до полудня – первая половина августа тоже будет солнечной;

дождь после обеда – к затяжному ненастью;

если в этот день нет дождя – то на Ильинскую неделю (день Ильи 2 августа) обязательно пойдет дождь;

пчелы злые – будет стоять жара.

Автор: Наталья Бойко