Пляж мускулов, храм Шаолинь и прыжки с парашютом: как отдыхает чемпион мира по тхэквондо Фараби Давлетчин

У спортсменов график может и ненормированный, но летом так же тянет в отпуск. Кому-то хочется поваляться на пляже, кому-то – беззаботно гулять по Парижу. А чемпион мира по тхэквондо Фараби Давлетчин предпочитает совмещать приятное с полезным.

Узнайте в эксклюзивном интервью самые интересные и неожиданные моменты из его путешествий.

– Как часто вы выезжаете куда-то в отпуск? Куда вы ездили в последний раз?

– Стараюсь выезжать 2-3 раза в год в теплые края. Иногда просто отдохнуть с семьей, иногда провожу фитнес-туры и тренировочные лагеря для детей. Я всегда за активный и насыщенный отдых, лежать на пляже – не мое. Люблю пробовать новые виды спорта, а если такой возможности нет, выхожу на пробежки с утра у моря. Включить музыку, побегать 30 минут и нырнуть в воду – самый кайф.

Последняя поездка была в Турцию с детьми. У нас был тренировочный лагерь, по две тренировки в день. Мне кажется, что в Алании идеальная среда для отдыха и занятий. Сама вода лечебная, и воздух словно насыщен йодом. Мы очень продуктивно провели там время: на парашюте летали, катались на скутерах и лодках. Я впервые проехался на скоростном катере McLaren GT. Каждый день бы рассекал на нем!

– В каких странах вы побывали? Какая из них запомнилась вам больше всего?

– Я объездил много стран: Турция, США, Грузия, Дубай, Италия, Испания, Россия, Португалия, Мальдивы. Больше всего запомнилась поездка в Лос-Анджелес. Мне понравилось, что люди там постоянно в движении и мотивированы заниматься спортом. Возле пляжей особенная обстановка – кто-то занимается на тренажерах, кто-то "на чиле" делает йогу. Многие спортсмены и фитнес-блогеры там отдыхают. Там же культовый "пляж мускулов", где начинал тренироваться Арнольд Шварценеггер.

Также запомнился Пхукет, Таиланд. А именно знаменитый зал "Тайгер муай тай", где бывали многие топовые бойцы. Мы ездили туда тренироваться, а после занятий плавали. В Таиланде самое красивое море, которое я когда-либо видел, – чистое, прозрачное и живое.

Фото: Parimatch

– Был ли у вас культурный шок в какой-нибудь стране? Может, какие-то обычаи особенно удивили?

– Бывает каждый раз, когда я посещаю страну в первый раз. Хотя я не назвал бы это шоком, скорее любопытством и удивлением от того, как местная культура отличается от нашей. Например, в Таиланде все еще правит король, и по закону везде должны висеть его портреты. А еще они верят в духов предков, поэтому возле магазинов и отелей стоят мини-алтари, куда жители приходят кланяться и оставить подношения. Они верят, что духи питаются их дарами.

– В какой стране вы еще не были, но мечтаете побывать?

– Я мечтаю поехать в Японию и потренироваться в знаменитых залах айкидо. А еще сходить на шоу гранд-сумо и увидеть цветение сакуры. Также планирую побывать в Китае и, возможно, уже скоро туда поеду, чтобы позаниматься в храме Шаолинь, которому 1,5 тысячи лет. В детстве очень много видел и слышал про кунг-фу, а теперь хочу познакомиться с этой культурой ближе и почувствовать атмосферу в историческом зале. Рио-де-Жанейро тоже было бы интересно посетить: посмотреть на карнавал, погулять на местных пляжах и попробовать капоэйра.

Фото: Parimatch

– Что вы всегда берете с собой в путешествия?

– Спортивную одежду и штатив. В спорте очень важна дисциплина, поэтому даже в отпуске я стараюсь не прерывать тренировочный процесс. Порой приходится импровизировать, но, в целом, заниматься можно везде. В Стамбуле, например, у меня не было в отеле тренажерного зала, я бегал по утрам и делал упражнения прямо в своем маленьком номере. Главное – желание! А в свободное время я по возможности снимаю контент на красивых пляжах, так что штатив всегда с собой.

– Что вы можете посоветовать казахстанцам, чтобы сделать отпуск более ярким и интересным?

– Стремитесь максимально вкусить все прелести той страны, где отдыхаете: попробуйте новую еду, познакомьтесь с местной культурой. Заботьтесь о своем здоровье даже на отдыхе: пользуйтесь кремом от загара, держите себя в форме и старайтесь не предаваться культуре чревоугодия и all-inclusive.

Путешествуйте побольше, ведь мир очень интересный и разнообразный. Всей жизни не хватит, чтобы все посмотреть, поэтому лучше тратить деньги на поездки, чем на материальные вещи. Когда вы состаритесь, будете вспоминать самые яркие моменты и впечатления. Как говорится, можно гулять по Парижу и в кедах, главное – по Парижу.

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