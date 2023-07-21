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Курс доллара еще подрос на торгах 21 июля

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 444,81 тенге, поднявшись на 0,83 тенге тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также подрос и составил 61,92 тенге (+0,21).

Курс евро установлен Нацбанком в  497,8 тенге, рубля – 4,89 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 445-448 тенге, евро – по 495-499,5 тенге, российские рубли – по 4,79-5,01 тенге.

Между тем мировые цены на нефть продолжают расти на торгах 21 июля.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,73% и составила 80,22 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август стали дороже на 0,79%, до 76,25 доллара за баррель.

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