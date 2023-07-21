Минфин США ввел санкции в отношении четырех компаний в Кыргызстане

Четыре компании из Кыргызстана попали в санкционный список правительства США за сотрудничество с Россией. Решение приняло управление по контролю за иностранными активами Минфина США, сообщает Zakon.kz.

В сообщении Минфина США говорится, что эти меры приняты для дальнейшего выполнения обязательств, взятых лидерами стран G7 24 февраля и 19 мая 2023 года.

"Сегодняшние действия представляют собой еще один шаг в усилиях по ограничению военного потенциала РФ, ее доступа к поставкам на поле боя и ее экономической прибыли. Пока Россия продолжает вести свою неспровоцированную и жестокую войну против Украины, мы будем вводить санкции, чтобы лишить ее необходимых технологий и ее военную промышленность возможности пополнения запасов". заместитель министра финансов США Уолли Адейемо

В Минфине США отметили, что одной из наиболее распространенных тактик, используемых российскими организациями для продолжения импорта электроники и техники иностранного производства, является использование сторонних посредников и перевалочных баз за пределами РФ.

"Организации, базирующиеся в Кыргызстане, часто экспортируют компоненты контролируемой электроники и другие технологии в Россию с тех пор, как последняя начала свое полномасштабное вторжение в Украину. Некоторые из этих грузов содержали чувствительные товары двойного назначения организациям российского оборонного сектора". Минфин США

В санкционный список попали:

ОсОО RM Design and Development ("РМ Дизайн и Девелопмент"). Компания создана в марте 2022-го, базируется в КР, продает электронное и телекоммуникационное оборудование и запчасти.

По данным властей США, с момента своего основания в прошлом году она активно поставляет в Россию товары двойного назначения, в том числе фирмам, которые поставляли электронику российским оборонным предприятиям.

Сообщается, что компания отправила сотни партий товаров, включая полупроводниковые приборы, электронные интегральные схемы и конденсаторы, российским ОсОО – "Базис Трейд Прософт" (БТП), "Радиотехснаб" (РТС), "Регион-Проф" (Region-Prof). Все три также включены в санкционный список;

ОсОО "Прогресс Лидер". Также создана в марте 2022-го и осуществила многочисленные поставки российской компании Siaisi (CIC) – фирме, которая в основном занимается электронным и оптическим оборудованием, а также компьютерами и сопутствующим оборудованием.

CIC принадлежит гражданке РФ Татьяне Григорьевне Ивановой, которая также является гендиректором и владельцем "Прогресс Лидер". CIC и Иванова были включены в список ранее, фирма "Прогресс Лидер" добавлена за оказание материальной помощи, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг для CIC или в ее поддержку;

ЗАО "ГТМЭ Технологии" – компания, зарегистрированная в КР, созданная в июне 2022 года. Осуществила десятки поставок товаров в Россию, в том числе высокоприоритетные товары, включенные в Дополнительное предупреждение FinCEN-BIS, такие как танталовые конденсаторы и электронные интегральные схемы.

Основным заказчиком "ГТМЭ Технологии" была российская фирма Technologies Systems and Complexes Limited (TSC), поставщик электронного и цифрового оборудования. "ГТМЭ Технологии" и TSC были включены в список за деятельность в технологическом секторе экономики Российской Федерации;

ОсОО "Карголайн". Компания основана в марте прошлого года, базируется в Кыргызстане.

По данным Минфина США, поставила в Россию авиатехнику иностранного производства на миллионы долларов, в том числе напрямую авиакомпаниям, на которые распространяется экспортный контроль США. Фирма "Карголайн" определена в список в категорию "за помощь в деятельности в аэрокосмической отрасли экономики Российской Федерации".