Чиновники присвоили 6,5 млн тенге, выделенных на строительство водонапорной башни в Жамбылской области

Прокуратура Кордайского района выявила факт хищения 6,5 млн тенге экс-руководителем КГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района", сообщает Zakon.kz.

Из материалов дела следует, что в селе Сарыбастау экс-руководитель отдела ЖКХ "М", директор ГКП "Кордай Су" "К" и предприниматель "Е", согласно документам, должны были построить водонапорную башню, стоимость которой составляет 12,3 млн тенге.

"Однако детальный анализ и визуальный осмотр объекта показал, что фактически водонапорная башня не построена. В итоге, в ходе следствия выяснилось, что стороны присвоили 6,5 млн тенге и разделили между собой, а жителей села оставили пользоваться самопроточной водой". Прокуратура Кордайского района

Фото: gov.kz

По данному факту районной прокуратурой было зарегистрировано уголовное дело по п. 1, 2 ч. 3 ст. 189 ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества") УК РК, расследование которого передали спецпрокурорам прокуратуры Жамбылской области. После завершения расследования уголовное дело направили в суд.

Приговором Кордайского районного суда от 18 июля 2023 года:

экс-руководитель отдела ЖКХ "М" признан виновным по п. 1, 2 ч. 3 ст. 189 УК РК и осужден на восемь лет лишения свободы;

предприниматель "Е" признан виновным по ч. 5 ст. 28 – п. 1, 2 ч. 3 ст. 189 УК РК и ему назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы.

"В отношении экс-директор ГКП "Кордай Су" "К" досудебное расследование продолжается. Незаконно присвоенные деньги возвращены государству в полном объеме". Прокуратура Кордайского района

Приговор в законную силу не вступил.

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