Чиновники присвоили 6,5 млн тенге, выделенных на строительство водонапорной башни в Жамбылской области
Из материалов дела следует, что в селе Сарыбастау экс-руководитель отдела ЖКХ "М", директор ГКП "Кордай Су" "К" и предприниматель "Е", согласно документам, должны были построить водонапорную башню, стоимость которой составляет 12,3 млн тенге.
"Однако детальный анализ и визуальный осмотр объекта показал, что фактически водонапорная башня не построена. В итоге, в ходе следствия выяснилось, что стороны присвоили 6,5 млн тенге и разделили между собой, а жителей села оставили пользоваться самопроточной водой".Прокуратура Кордайского района
Фото: gov.kz
По данному факту районной прокуратурой было зарегистрировано уголовное дело по п. 1, 2 ч. 3 ст. 189 ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества") УК РК, расследование которого передали спецпрокурорам прокуратуры Жамбылской области. После завершения расследования уголовное дело направили в суд.
Приговором Кордайского районного суда от 18 июля 2023 года:
- экс-руководитель отдела ЖКХ "М" признан виновным по п. 1, 2 ч. 3 ст. 189 УК РК и осужден на восемь лет лишения свободы;
- предприниматель "Е" признан виновным по ч. 5 ст. 28 – п. 1, 2 ч. 3 ст. 189 УК РК и ему назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы.
"В отношении экс-директор ГКП "Кордай Су" "К" досудебное расследование продолжается. Незаконно присвоенные деньги возвращены государству в полном объеме".Прокуратура Кордайского района
Приговор в законную силу не вступил.
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