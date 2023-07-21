Вратаря сборной Италии ограбили на полмиллиона евро

Основной голкипер французского "ПСЖ" и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма в ночь на 21 июля стал жертвой дерзкого ограбления. На вратаря напали в его доме, где он находился вместе с возлюбленной, сообщает Zakon.kz.

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Накануне ночью неизвестные преступники ворвались в дом итальянского вратаря в Париже. Они схватили и связали всех, кто находился в доме, – самого футболиста, его девушку и охранника. Спустя некоторое время Доннарумме и его подруге удалось сбежать. Они добрались до отеля, который находится недалеко от их дома.

Сотрудники гостиницы доставили вратаря и его девушку в больницу, пострадавшие были в состоянии шока. В ходе расследования выяснили, что грабители нанесли вратарю ущерб в размере 500 000 евро.





Фото: Instagram/donnarumma

Ограбление начала расследовать парижская бригада по борьбе с бандитизмом (BRB).

После победы на Евро-2020 с Италией и шести сезонов в "Милане" Доннарумма подписал пятилетний контракт с "ПСЖ". Вратарь известен солидным ростом (196 см) и эффектными сейвами. В составе парижского клуба голкипер дважды становился чемпионом Франции и обладателем Суперкубка Франции.

Доннарумма – обладатель премии Льва Яшина 2021 года как лучший вратарь мира по версии журнала France Football.

Ранее другого известного футболиста, Неймара, оштрафовали на 3,3 млн долларов за создание искусственного пруда.