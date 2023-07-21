Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Новую Концепцию по управлению активами Национального фонда до 2030 года утвердили в Казахстане.
- Президент назначил на должности и освободил от должностей председателей и судей судов в ряде регионов РК.
- Утвержден Комплексный план по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы.
- Комплексный план развития шахмат в РК на 2023-2027 годы утвердило правительство.
- Изменились границы городов Туркестана и Кентау.
- Лиц, ищущих убежище, при их массовом притоке будут размещать в пунктах временного поселения.
- Машины эко-класса ниже Евро-4 можно легализовать после оценки их соответствия.
- Заявления на легализацию иностранных авто, поданные до 1 июля 2023 года, рассмотрят в обязательном порядке.
- Размер членских взносов в НПП "Атамекен" сохранен.
- Обновлен Перечень официально признанных источников информации о рыночных ценах.
- Работникам природоохранных предприятий с 1 июля 2023 года повысили зарплаты.
- МЦРИАП утвердил правила ведения публичной кадастровой карты.
- Реестр бизнес-партнеров будут вести в Казахстане.
- Обновлен состав аптечки для оказания первой помощи.
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