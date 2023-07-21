Экстремальное "чипирование": чем знаменит россиянин, самостоятельно якобы вскрывший себе череп

Ранее по просторам Казнета разлетелась информация о 40-летнем релоканте, отважившемся на жуткую манипуляцию над собой ради вживления в мозг некоего чипа. Zakon.kz рассказывает, кто он такой и зачем ему понадобилось сие рисковое представление.

Михаил Радуга – именно так сам себе хирург подписан в соцсетях – подтвердил сообщения СМИ на своей странице и написал следующее:

"17 мая 2023 года в Алматы я без посторонней помощи провел на себе трепанацию, установку электродов и электрическую стимуляцию моторной коры мозга".

Далее мужчина уточнил, что полтора года готовился к эксперименту по стимуляции мозга в БДГ-сне (фаза быстрого сна. – Прим.). Более того, к установке импланта в собственную увлеченную голову он сначала планировал привлечь нейрохирургов, но передумал "в связи с уголовными рисками". Однако от великолепной идеи отказаться не смог, справился сам с усами. Ну или в данном случае – с дрелью, как указывали некоторые источники.

"Пусть и пришлось слегка расширить представление о возможностях человека. Не повторяйте! Это гораздо сложнее и опаснее, чем вы можете представить. 4-часовое видео операции наглядно это демонстрирует. Мне не хватило реального опыта хирургии, что привело к большой потери крови и другим сложностям, которые чудом не стоили жизни. Теперь вы знаете, что я не остановлюсь ни перед чем на нашем пути".

Каком таком "пути", спросите вы. Попробуем объяснить.

Выше Радуги

Биография Михаила обнаружилась на популярном сервисе электронных книг. Он родился 1 июля 1983 года в Новосибирске, а в 15 лет – цитата – "впервые пережил путешествие вне тела". Исходя из дальнейшего повествования, видимо, по неопытности, произошедшее юноша связал с проделками коварных инопланетных цивилизаций. Однако впоследствии заматерел и избрал научный подход.

Из-под пера осознанного сновидца вышли такие книги, как "Фаза. Взламывая иллюзию реальности", "Решение психологических проблем в осознанном сне", "Сверхвозможности человеческого мозга", "Вне тела. Теория и практика астральных путешествий", "Астральный лечебник", "Как стать экстрасенсом", "Контакт с умершим. Пошаговая техника" и прочее "по фазе".

Есть у гуру и YouTube-канал, где он охотно делится секретами путешествий лежа со всеми, кто желает с ним в этой самой "фазе" встретиться. Как бы двояко ни звучало.

Ролики рассказывают о техниках погружения в осознанный сон, переживании с их помощью смерти домашнего любимца, решении проблем, лечении фобий и зарабатывании денег без отрыва от подушки.

К слову, о заработке. Разовая консультация Михаила Радуги по Skype стоит 9500 рублей в час (больше 46 тыс. тенге).

И казалось бы, чем бы гений ни тешился, лишь бы череп себе больше не вскрывал. Но причина насторожиться все же есть.

Вернемся к его постам. Под тем самым, где он кроваво-красочно продемонстрировал преданность "пути", обнаружился ряд критических комментариев. Пользователи просили положить "сенсея" в ПНД, интересовались, почему его сомнительную деятельность до сих пор не пресекли соответствующие органы и делились эмоциями от полученной порции трэш-контента. Однако "хейтеры" остались в меньшинстве. Больше отзывов содержали слова поддержки.

Сейчас люди скажут "сумасшедший", увидев это, потом осознают, насколько ценный опыт в развитие науки привнес Михаил, жертвуя здоровьем. Так во все времена считали гениев. Михаил – самоотверженный герой. Браво, ждем интересных открытий!

У меня очень амбивалентные чувства! Мягко говоря, я просто в шоке. Но это не мешает восхищаться тобой. Будь здоров.

Вот это стремление! Вот это воля!

"Прокачивать" бренное тело Михаилу не в первой. Как герой известного фильма тренировался на кошках, астраловед, видимо, тренировался на руках перед более глобальным и сложным "проектом". Выложив фото окровавленной конечности, он похвастался перед подписчиками:

"Под кожу были вшиты образцы материалов для проверки их биосовместимости. Как побочная цель нужно было повысить толерантность к боли".

И снова под малоприятной картинкой – шквал электронных аплодисментов.

Вероятно, "в фазе" с Радугой встречаются многие.

Взбаламутивший массы пост, кстати, все еще в свободном доступе: соцсеть ограничилась стыдливым блюром.

"Постанова" ради лайков?

Такая версия, естественно, тоже выдвигалась по следам скандальной публикации. Мы обратились к нейрохирургу Мынжылкы Бердиходжаеву с просьбой ответить нам на глупый вопрос: реально ли вообще провести себе такую операцию.

"Проблема ведь не череп вскрыть, а обойтись без осложнений", – сказал Бердиходжаев.

Доктор добавил, что не знает точно, действительно ли интернет-звезда последних дней реализовал свою задумку. Но дал понять: вдохновляться его примером и пробовать ни в коем случае не стоит.

Того и гляди отправишься "зарабатывать деньги" и "решать проблемы" в неосознанный, вечный сон.