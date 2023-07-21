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В Китае из-за жары становятся популярными "фейскини"

Фейскини от жары Фото: wikimedia/pixabay
В палящем Пекине, где температура воздуха бьет все рекорды, в моду вошли "фейскини". Название этот предмет гардероба получил от слов "лицо" и "бикини", сообщает Zakon.kz.

Когда температура воздуха поднимается выше 35°C, а температура поверхности земли в некоторых районах страны достигает 80°C, жители и гости города стали носить с собой портативные вентиляторы и прикрываться, чтобы не обгореть. В некоторые головные уборы даже встроены вентиляторы, сообщает The Guardian.

Особую популярность приобрели "фейскини" – лицевые маски с отверстиями для глаз и носа. В дополнение к этому люди надевают отдельные рукава для защиты рук, а также широкополые шляпы и легкие куртки из ткани, устойчивые к ультрафиолету.

"По сравнению с периодом до пандемии, два-три года назад, этот год намного, намного лучше, чем предыдущие. Объем продаж в этом году, безусловно, значительно вырос".продавец Ванг

Определенная часть жителей Юго-Восточной Азии предпочитает не загорать и иметь светлую кожу. 

"Главное, что меня беспокоит, – это возможные кожные заболевания или появление солнечных пигментов".студентка Ли Сюйань

Ранее директор Института космических исследований имени Годдарда NASA Гэвин Шмидт заявил, что июль может стать самым жарким месяцем на Земле за последние сотни, если не тысячи лет.

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