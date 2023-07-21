"Барселона" – "Ювентус": насколько гранды готовы к новому сезону?

23 июля на стадионе "Левайс" в Калифорнии пройдет один из самых интересных товарищеских матчей. Свои силы перед новым сезоном проверят "Барселона" и "Ювентус". Кто из футбольных грандов выглядит фаворитом этой встречи, рассказали эксперты Parimatch.

"Барселона"

Минувший сезон вышел для каталонцев довольно неоднозначным. С одной стороны, "сине-гранатовые" катком прошлись по Ла Лиге, выиграв ее с большим отрывом от конкурентов. Однако Кубок Испании выиграть не удалось: команда Хави уступила в полуфинале принципиальному сопернику в лице мадридского "Реала". А в еврокубках и вовсе вышел провал: сначала "блауграна" не смогла пройти в плей-офф Лиги Чемпионов, а затем вылетела в 1/16 Лиги Европы от "Манчестер Юнайтед".

За последние 2 сезона каталонцы радикально обновили состав с заделом на построение чемпионской команды. Тенденция держится и в это трансферное окно: на смену многолетнему капитану Серхио Бускетсу из "Манчестер Сити" пришел Илкай Гюндоган. Немец должен хорошо вписаться в атакующую модель "Барсы", главным звеном которой является Роберт Левандовски, старый знакомый Илкая по дортмундской "Боруссии". Но, несмотря на крен в сторону атаки, команда хороша и в обороне, о чем говорят всего 20 пропущенных мячей за сезон Ла Лиги.

"Ювентус"

Сезон 22/23 "старой синьоре" откровенно не удался. В Серии А команда финишировала на 7-м месте, лишившись 10 очков из-за коррупционного скандала, а в Лиге Чемпионов не смогла выйти в плей-офф. "Зебры" неплохо выступили в Кубке Италии и Лиге Европы, но и там трофеи взять не вышло: оба раза туринцы оступились в полуфинале.

В клубе все еще продолжается перестройка после ухода Криштиану Роналду: вот и в это межсезонье команду покинул опытный Анхель Ди Мария. Из трансферов на вход можно отметить приход Тимоти Веа из "Лилля" и выкуп у "Марселя" Аркадиуша Милика. В прошлом сезоне поляк был второй опцией в атаке "зебр" после Душана Влаховича. Но, несмотря на двух довольно мощных форвардов, футбол "бьянконери" скорее оборонительный, а иногда и вовсе "автобусный".

Аналитика и коэффициенты от Parimatch

Обе команды крайне заряжены на новый сезон. Однако фаворитом у экспертов Parimatch все же является "Барселона": коэффициент на ее победу равен 1.95 против 3.50 у "Юве". Вероятность ничьей также довольно низкая – 3.95.

Матч носит статус товарищеского, а значит, резона запираться в "автобус" нет, и нас ждет довольно атакующий футбол. Аналитики Parimatch считают так же: коэффициент на "тотал больше 2.5" равен 1.69. Высока вероятность и того, что оба клуба забьют – 1.63 против 2.20 на "обе не забьют".

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