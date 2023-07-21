Итоги областного этапа конкурса "Мерейлі отбасы" подвели в СКО

В Северо-Казахстанской области прошел областной этап конкурса "Мерейлі отбасы". Он проводится каждый год с целью популяризации семей, которые стали образцом для подражания. В этом году в конкурсе приняли участие 28 североказахстанских семей.

Собравшихся приветствовал заместитель акима области Сатжан Аблалиев.

"Как отметил глава государства, счастливая семья – главная составляющая гармоничного общества и надежной опоры государства. В семье взращивается патриотизм, ответственность, добропорядочность", – отметил Сатжан Аблалиев.

Фото: пресс-служба акимата СКО

История каждой семьи – это большая энциклопедия казахстанской жизни! Победителями региональных конкурсов стали самые достойные и уважаемые семьи. О каждой этой семье можно писать романы, повести и создавать фильмы, говорят собравшиеся.

"Наша семья впервые участвует в конкурсе "Мерейлі отбасы". Очень волнительно. Хочется сказать спасибо за возможность так интересно провести время. Этот конкурс, подготовка к нему нас всех очень сблизили. А еще мы познакомились здесь с прекрасными семьями и теперь дружим", – говорит участница конкурса Лариса Первушина.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Представители семей, присутствующих сегодня на этом празднике, посвятили себя воспитанию будущего поколения, укреплению семейных уз. Их сердца полны любви к родным и близким, к своей Родине. Каждая семья подготовила свою летопись. В видео они поведали свою историю, свои достижения.

По итогу конкурса были отмечены победители в номинациях "Труд во благо Родины", "Шығармашылықтың жан-жақтылығы", "Дети – будущее Казахстана", "Менің отбасым – менің байлығым", "Родительская слава" и "Воспитание поколений". По итогам 3 место заняла семья Жанатугановых из района имени Габита Мусрепова. "Серебро" у семьи Бекболатовых из Кызылжарского района. А первое место получила семья Ескеновых из Уалихановского района.

Призерам регионального этапа вручены сертификаты от имени акима Северо-Казахстанской области Айдарбека Сапарова.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Мероприятие завершилось ярким, праздничным концертом.