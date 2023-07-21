"Красное дерби". Каким будет товарищеский матч между "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед"

Исторические соперники, два английских гранда, встретятся лицом к лицу в рамках летней серии Премьер-лиги за океаном, поскольку Микель Артета и Эрик тен Хаг продолжают предсезонную подготовку.

На стадионе "Метлайф" в Нью-Джерси состоится один из самых запоминающихся матчей, которые может предложить английский футбол, и будет он, несомненно, полным эмоций.



Схватка мастодонтов в АПЛ была похожа на американские горки. "Манчестер Юнайтед" нанес "Арсеналу" первое поражение в сезоне Премьер-лиги 2022/23, одержав победу со счетом 3:1 на "Олд Траффорд" в сентябре. Однако "канониры" взяли реванш со счетом 3:2 на "Эмирейтс" четыре месяца спустя.

Победа "Арсенала" в матче всех звезд MLS не стала радостным событием для всей команды Артеты, поскольку Троссард, был удален на 56-й минуте после удара по колену. Томас Партей и Эмиль Смит Роу теперь присоединились к остальной команде и также могут сыграть свою роль. Что касается Рейсса Нельсона и Александра Зинченко, то оба футболиста находятся в лазарете из-за сопутствующих травм.

Тем временем "Манчестер Юнайтед" отправил в Эдинбург относительно неопытный состав. Несмотря на это, международных игроков для поездки в США Тен Хаг пригласил в избытке, включая Каземиро, Бруно Фернандеша, Маркуса Рашфорда и Кристиана Эриксена.

Пока полузащитник "красных дьяволов", Фред, отсутствует из-за личных проблем, Рис Беннетт и Тайрелл Маласия снова пропустят матч из-за травм.

Считается ли кто-либо из игроков состава "Манчестер Юнайтед" достаточно подходящим для стартовых ролей, еще неизвестно, но Ван де Бик вполне мог пробиться в стартовый состав вместо отсутствующего Фреда.

Безусловно, между двумя непримиримыми противниками в лице "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" не должно быть взаимной симпатии на нейтральной территории. Болельщики определенно смогут насладиться красивым футболом с яростными атаками и хорошо выстроенной обороной.

Специалисты Parimatch дают такой прогноз на результат игры:

"Арсенал" - 2.28, Ничья – 3.65, "Манчестер Юнайтед" - 2.95