Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Иностранец организовал нарколабораторию в Казахстане

Иностранец организовал нарколабораторию в Астане Фото: polisia.kz
В Астане ликвидировали нарколабораторию, сообщает Zakon.kz.

Специально созданными следственно-оперативными группами, при силовой поддержке бойцов подразделений спецназначения в Астане и Карагандинской области одновременно было задержано семь участников преступной группы, которой руководил 52-летний гражданин Украины.

"Для изготовления синтетических наркотиков злоумышленником был куплен частный дом в селе Керней Бухаржырауского района в Карагандинской области, а также наняты семь граждан Казахстана. Как установлено, у каждого из задержанных были свои роли в преступной цепочке", – рассказал начальник ДП Астаны Марат Тулебаев.

На трассе Астана – Караганда полицейскими был задержан 43-летний житель столицы, который являлся "перевозчиком".

Также был задержан и сам руководитель преступной группы с поличным, в момент изготовления наркотиков.

"При обыске нарколаборатории было изъято 22 кг изготовленной "синтетики", это порядка 100 тысяч разовых доз. Там же было обнаружено более двух тонн прекурсоров, два реактора, защитные химические костюмы, а также другое лабораторное оборудование для производства синтетических наркотиков", – говорится в сообщении. 

Начато досудебное производство по ст. 297 ч.3 УК РК "Незаконные изготовление, хранение, перевозка в целях сбыта, либо сбыт наркотических средств".

Организатору преступной деятельности грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

Ранее в Алматы ликвидировали нарколаборатории и крупный склад.

Читайте также

В Павлодаре родственники обвинили мужчину в педофилии

В ряде районов Алматы из-за непогоды люди остались без электричества

В Алматы из-за сильной бури попадали деревья

Анастасия Стативкина
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Зерно, сделка, Казахстан, Россия
Цена хлеба: Что получит Казахстан в связи с выходом России из зерновой сделки
Почему казахстанцам приходится покупать билеты на поезда втридорога
Почему казахстанцам приходится покупать билеты на поезд втридорога
В Казахстане изментя некоторые школьные программы
В Казахстане планируют изменить школьные программы по некоторым предметам
Казахстанский продюсер Баян Алагузова снова стала бабушкой
Казахстанский продюсер Баян Алагузова снова стала бабушкой
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления