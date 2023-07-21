Иностранец организовал нарколабораторию в Казахстане

В Астане ликвидировали нарколабораторию, сообщает Zakon.kz.

Специально созданными следственно-оперативными группами, при силовой поддержке бойцов подразделений спецназначения в Астане и Карагандинской области одновременно было задержано семь участников преступной группы, которой руководил 52-летний гражданин Украины.

"Для изготовления синтетических наркотиков злоумышленником был куплен частный дом в селе Керней Бухаржырауского района в Карагандинской области, а также наняты семь граждан Казахстана. Как установлено, у каждого из задержанных были свои роли в преступной цепочке", – рассказал начальник ДП Астаны Марат Тулебаев.

На трассе Астана – Караганда полицейскими был задержан 43-летний житель столицы, который являлся "перевозчиком".

Также был задержан и сам руководитель преступной группы с поличным, в момент изготовления наркотиков.

"При обыске нарколаборатории было изъято 22 кг изготовленной "синтетики", это порядка 100 тысяч разовых доз. Там же было обнаружено более двух тонн прекурсоров, два реактора, защитные химические костюмы, а также другое лабораторное оборудование для производства синтетических наркотиков", – говорится в сообщении.

Начато досудебное производство по ст. 297 ч.3 УК РК "Незаконные изготовление, хранение, перевозка в целях сбыта, либо сбыт наркотических средств".

Организатору преступной деятельности грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Алматы ликвидировали нарколаборатории и крупный склад.