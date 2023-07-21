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Верховный суд поставил точку по вопросу малого Талдыколя

Верховный суд поставил точку по вопросу малого Талдыколя Фото: freepik
Сегодня, 21 июля, в Верховном суде (последняя инстанция) было оглашено решение по иску от коалиции корпоративных юристов Aqiqat по ситуации вокруг озер малого Талдыколя.

Как отмечено в публикации Telegram-канала издания Liter.kz, решением суда постановлено сохранить озеро №7 как наиболее глубокое и подлежащее сохранению из озер.

К сожалению, другие скопления воды имеют временный характер и не имеют природной подпитки. Таким образом, полностью высохли и исчезли водные скопления с условными обозначениями озер №6 и №9.

Городской акимат совместно с Минэкологии проводит работу по заполнению Большого Талдыколя путем дополнительных сбросов туда очищенной воды из КОС (канализационно-очистные сооружения) города.

Ожидается, что объем воды там увеличится в несколько раз.

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Анастасия Московчук
Астана
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