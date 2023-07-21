Алматинцы отметили международный День торта

Торт является неотъемлемой частью наших торжественных мероприятий и важных событий в жизни. Он символизирует радость, счастье и праздничное настроение. Именно поэтому, жители города с таким энтузиазмом принялись отмечать этот день.

Праздник прошел под девизом "I CAKE YOU", что значит "Я приду к тебе с тортом".

Кондитерский Дом Kulikov не могли обойти этот день и подготовили сюрприз.

Фото: Дом Kulikov

Они изготовили 40-килограммовый торт в виде яблока, что является символом города, и угощали жителей южной столицы. Музыка, танцы и веселье создавали атмосферу праздника, которую ощущали все, кто присоединился к празднованию.

"Очень вкусный торт, он напоминает детство".

"Куликовский как всегда удивляет".

"Я и не сомневался, что будет вкусно".

Фото: Дом Kulikov

И это еще не все комментарии, которые дали все, кто попробовал торт.

Бренд был основан в 1991 году в Кыргызстане, а в Алматы появился только в 2014 году, с тех пор этот сладкий дом действительно влюбил в себя многих людей.

Ведь они используют только настоящие коровьи сливки, натуральные ингридиенты и придерживаются строгой системы пищевой безопасности.