В ряде районов Алматы из-за непогоды люди остались без электричества

В связи с непогодой в ряде районов Алматы произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщает Zakon.kz.

Из-за сильного ветра в некоторых районах упали деревья, это привело к отключению в распределительной сети 6-10-0,4 киловольт, в результате чего от электроснабжения были отключены потребители Алматы.



"Отключения произошли на улицах Жамакаева, Шукшина, Гагарина, Жарокова, Ауэзова, Жамбыла, Толе би, Шолохова, Сейфулина. Оставшиеся без электроэнергии районы можно посмотреть на карте сайта АО "АЖК". В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы". АО "Алатау Жарык Компаниясы"

Ожидается, что электричество вернут в дома в течение двух часов.

21 июля в Алматы резко испортилась погода, после обеда в городе был сильный ветер и дождь. Корреспондент Zakon.kz узнал у ДЧС, сколько деревьев упало и есть ли пострадавшие.

