Главное за день: в Казахстане новые судьи, БАКАД стала платной, буря повалила деревья в Алматы

Токаев назначил и снял с должностей ряд судей Казахстана, проезд по БАКАД стал платным, а в школах грядут изменения в программах по нескольким предметам – важные новости страны в подборке от Zakon.kz за 21 июля.

Токаев произвел назначения и увольнения судей

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 17 июля 2023 года "О назначении на должности и освобождении от должностей председателей и судей судов Республики Казахстан". Новым председателем Атырауского областного суда стал Мухтар Парменов с освобождением от должности председателя судебной коллегии по гражданским делам суда города Шымкента.

Также назначения произошли в следующих регионах: в Астане и Алматы, в Восточно-Казахстанской, Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской и Туркестанской областях.

Были сняты с должности судья суда города Шымкент Низамиддин Жамашов в связи с уходом в отставку, судья Западно-Казахстанского областного суда Канат Махметов в связи с уходом в отставку, а также судья Жамбылского областного суда Самат Толесбай в связи с уходом в отставку. Кроме того, уволены несколько судей в Астане и в следующих областях: Акмолинской, Жетысуской, Карагандинской и Павлодарской.

В Казахстане планируют изменить школьные программы по нескольким предметам

Приказом министра просвещения от 5 июля 2023 года внесены изменения и дополнения в типовые учебные программы по русскому языку и ряду других предметов.

В новой редакции изложены учебные программы:

по учебному предмету "Русский язык" для 2 класса уровня начального образования (с нерусским языком обучения);

по учебному предмету "Русский язык" для 3-4 классов уровня начального образования (с нерусским языком обучения);

по учебному предмету "Английский язык" для 3-4 классов уровня начального образования;

по учебному предмету "Немецкий язык" для 3-4 классов уровня начального образования;

по учебному предмету "Французский язык" для 3-4 классов уровня начального образования;

по учебному предмету "Изобразительное искусство" для 1-4 классов уровня начального образования;

по учебному предмету "Трудовое обучение" для 1-4 классов уровня начального образования;

по учебному предмету "Художественный труд" для 3-4 классов уровня начального образования.

Проезд по БАКАД стал платным

С 21 июля 2023 года начал действовать приказ МИИР РК "Об использовании участка автомобильной дороги общего пользования республиканского значения "Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога" (БАКАД) на платной основе.

Стоимость поездки не зависит от пройденного пути, рассчитывается за час поездки согласно типу автотранспортного средства и его грузоподъемности.

Стало известно, где в Алматы уберут автобусные карманы

На нескольких улицах в Алматы убирают автобусные карманы. Многие жители города возмущены и не понимают, почему власти приняли такое решение. Zakon.kz выяснил, на каких улицах теперь не будет заездных карманов, для чего это делается и самое главное – будет ли это безопасно для пользователей общественного транспорта и удобно для автовладельцев.

Специалисты и эксперты высказали мнение, какая в этом необходимость, и действительно ли теперь алматинцам будет комфортнее и безопаснее перемещаться по улицам города.

Бизнесмена Орифджана Шадиева осудили на полтора года за ущерб AsiaCredit Bank на 16,7 млрд тенге

Приговор бизнесмену и его помощнику Михаилу Соловьеву вынес Алмалинский районный суд Алматы.

Шадиева и Соловьева осудили по ч. 2 ст. 250 УК РК ("Злоупотребление полномочиями"). Установлено, что они ввели AsiaCredit Bank в заблуждение, подделали документы и завысили рыночную стоимость залогового обеспечения – земельного участка.

Кто временно возглавил ДЧС Шымкента и Жетысуской области после задержаний Антикора

Жанибек Каримбаев и Игорь Жуков стали исполняющими обязанности начальников Департаментов по чрезвычайным ситуациям Шымкента и Жетысуской области.

Ранее сообщалось, что и. о. председателя Комитета противопожарной службы МЧС Казахстана стал Дмитрий Титов, который является заместителем председателя данного комитета Нурболата Дербисова.

20 июля сообщили, что сотрудники Антикоррупционной службы задержали председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК, а также начальников ДЧС по Шымкенту и Жетысуской области. Их подозревают в получении на системной основе взяток от предпринимателей за покровительство в сфере противопожарной безопасности, принуждение проверяемых организаций к приобретению их услуг путем заключения контрактов, а также обеспечения своевременной оплаты по ним.

Какие налоги и платежи нужно уплатить до 24 и 25 июля

В Казахстане 24 и 25 июля истекает срок уплаты налогов и платежей за июль и июнь 2023 года. В материале можно ознакомиться, срок уплаты каких налогов и платежей заканчивается в ближайшие даты.

Сильная буря повалила деревья в Алматы

21 июля в Алматы после обеда резко испортилась погода, в городе начался сильный ветер и дождь. Последствием непогоды стали поваленные деревья. В ДЧС рассказали, сколько деревьев упало и есть ли пострадавшие.

Мир

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