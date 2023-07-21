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Законодательство РК

В Павлодаре родственники обвинили мужчину в педофилии

ребенок Фото: pixabay
По словам руководителя фонда "НеМолчи.kz" Дины Тансари, 9-летнюю девочку оставили ночевать у родственников. А на утро она рассказала маме, что муж тети пьяным пробрался к ней в комнату и предложил интим, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Pavlodarnews.kz, семья пострадавшего ребенка обратилась в полицию с заявление. 

По факту обращения начато досудебное расследование по первой части статьи 124 УК РК "Развращение малолетних".

Ведется следствие.

Ранее депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев отметил, что в 77% случаев насильниками детей оказываются их отцы, отчимы, соседи или родственники.

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