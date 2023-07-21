В Павлодаре родственники обвинили мужчину в педофилии
Фото: pixabay
По словам руководителя фонда "НеМолчи.kz" Дины Тансари, 9-летнюю девочку оставили ночевать у родственников. А на утро она рассказала маме, что муж тети пьяным пробрался к ней в комнату и предложил интим, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации Pavlodarnews.kz, семья пострадавшего ребенка обратилась в полицию с заявление.
По факту обращения начато досудебное расследование по первой части статьи 124 УК РК "Развращение малолетних".
Ведется следствие.
Ранее депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев отметил, что в 77% случаев насильниками детей оказываются их отцы, отчимы, соседи или родственники.
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