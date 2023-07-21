Ярмарку возможностей для молодежи провели в Караганде

Жители города получили консультации по программам микрокредитования, получения грантов, занятости, трудоустройства, культуры, спорта, здравоохранения, образования, защиты прав детей, консультации юристов.





В целом, с начала года в рамках реализации Национального проекта "Развитие предпринимательства на 2021-2025 годы" создано 1290 рабочих мест, куда трудоустроено 795 человек по направлениям активных мер содействия занятости. Также в целях оказания содействия в реализации новых бизнес-идей, безвозвратных государственных грантов (до 400 МРП – 1 380 000 тенге), выдано 30 грантов. Из числа получивших гранты 16 человек – молодежь, из них лица с инвалидностью – два человека.

Фото: пресс-служба акимат города Караганды

В целях содействия в трудоустройстве безработных граждан с начала текущего года проведено 13 ярмарок вакантных рабочих мест.





Всего за период проведения ярмарок вакансий в них приняли участие более 500 предприятий и организаций города. Посетителям было предложено более 3786 вакансий. В ярмарке приняли участие более 5586 граждан, в том числе 2051 – молодые люди, в том числе из категории NEET, из которых свыше 861 человека получили направления для трудоустройства.





Также была проведена консультация по программам "Молодежная практика", "Первое рабочее место", "Контракт поколений", "Социальное рабочее место", "Общественные работы", "Профессиональное обучение".

Фото: пресс-служба акимат города Караганды

На летний сезон в Караганде запущены программы городского штаба молодежных трудовых отрядов "Жасыл ел", где трудоустроена молодежь от 14 до 16 лет и от 16 и старше, трудоустроены 1000 человек.

В целях поддержки молодых предпринимателей Караганды в 2022 году акимом города 10 начинающим предпринимателям были вручены гранты по 1,5 млн тенге. В этом году данный проект будет также реализован.



