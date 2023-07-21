Ярмарку возможностей для молодежи провели в Караганде
В консультативной-выездной ярмарке возможностей приняли участие 70 организаций-работодателей, такие как ТОО "Kama TyresKZ", ТОО "Qaztehna", КГП "Қарағанды су қоймалары", Карагандинский филиал АО "Казахстанская аграрная экспертиза", представители Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города Караганды, Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате города Караганды, Комиссии консультативно-совещательного органа при акимате города Караганды по содействию деятельности органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания и меры уголовно-правового воздействия, а также по организации социальной и иной помощи лицам, отбывшим уголовное наказание.
Фото: пресс-служба акимат города Караганды
В целом, с начала года в рамках реализации Национального проекта "Развитие предпринимательства на 2021-2025 годы" создано 1290 рабочих мест, куда трудоустроено 795 человек по направлениям активных мер содействия занятости. Также в целях оказания содействия в реализации новых бизнес-идей, безвозвратных государственных грантов (до 400 МРП – 1 380 000 тенге), выдано 30 грантов. Из числа получивших гранты 16 человек – молодежь, из них лица с инвалидностью – два человека.
Фото: пресс-служба акимат города Караганды
В целях содействия в трудоустройстве безработных граждан с начала текущего года проведено 13 ярмарок вакантных рабочих мест.
Всего за период проведения ярмарок вакансий в них приняли участие более 500 предприятий и организаций города. Посетителям было предложено более 3786 вакансий. В ярмарке приняли участие более 5586 граждан, в том числе 2051 – молодые люди, в том числе из категории NEET, из которых свыше 861 человека получили направления для трудоустройства.
Также была проведена консультация по программам "Молодежная практика", "Первое рабочее место", "Контракт поколений", "Социальное рабочее место", "Общественные работы", "Профессиональное обучение".
Фото: пресс-служба акимат города Караганды
На летний сезон в Караганде запущены программы городского штаба молодежных трудовых отрядов "Жасыл ел", где трудоустроена молодежь от 14 до 16 лет и от 16 и старше, трудоустроены 1000 человек.
В целях поддержки молодых предпринимателей Караганды в 2022 году акимом города 10 начинающим предпринимателям были вручены гранты по 1,5 млн тенге. В этом году данный проект будет также реализован.
Касательно досуга молодежи в городе Караганде, действуют 39 детско-подростковых клубов, где проводятся спортивные мероприятия. И в целях популяризации спорта на 150 дворовых площадках реализуются проекты "Спорт в каждый двор" и "Реализация программы развития шахмат в городе Караганда на 2023 год".
Также в целях организации досуга детей, создания оптимальных условий, обеспечивающих активный отдых ребят и их творческое развитие, стадион "Шахтер" возобновил работу летнего лагеря с дневным пребыванием для 140 детей на базе спорткомплекса "Локомотив" на период летних каникул.
Фото: пресс-служба акимат города Караганды
В городе второй год реализуется проект "Искусство для всех". Главным преимуществом проекта является бесплатное посещение учащимися школ и студентами колледжей и вузов театров и музеев, концертов, выставочных залов, кинотеатра "Сарыжайлау". На сегодняшний день количество посетивших места культуры составляет более 13 тыс. детей и подростков.
Также реализуется проект выездных экскурсий "Eriktilermen saiahat" по изучению культуры и этнографии родного края с охватом 200 человек для социализации молодежи из категории из социально уязвимых слоев населения.
Самыми популярными и любимыми местами в Караганде остаются Центральный парк и недавно открытый парк в Майкудуке, где каждые выходные для жителей города и гостей проводятся культурно массовые мероприятия.
Все проводимые мероприятия, направленные на развитие Караганды, найдут свое продолжение при праздновании в следующем году 90-летия города Караганды.