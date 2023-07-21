В Костанайской области на границе с Россией планируется ремонт дороги

C 27 июля по 25 августа 2023 года в автомобильном пункте пропуска "Бугристое" Российской Федерации напротив пункта пропуска "Кайрак" Республики Казахстан планируется проведение ремонтных работ покрытия полотна, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы КНБ, в качестве альтернативных вариантов пересечения государственной границы через Костанайскую область предлагаются следующие пункты пропуска:

международный пункт пропуска:



"Акбалшык" авто (РК) – "Воскресенское" авто (РФ);

двусторонние пункты пропуска:

"Убаган" авто (РК) – "Звериноголовское" (РФ);

"Желкуар" (РК) – "Мариинский" (РФ);

"Аят" (РК) – "Николаевка" (РФ);

"Кондыбай" (РК) – "Комсомольский" (РФ).

Отмечается, что из-за ремонта возможно затруднение движения транспортных средств и, как следствие, увеличение времени ожидания контрольных процедур.



"С учетом сложившейся ситуации рекомендуем заблаговременно планировать маршруты движения". Пресс-служба КНБ

Ранее, в мае, сотни фур стояли на границе Казахстана и Узбекистана, на таможенном посту в Туркестанской области.

